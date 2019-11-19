宋楚瑜搶中間選票 盼民調12月衝到20%

親民黨總統參選人宋楚瑜（前左）13日宣布參選後，隨即馬不停蹄展開選舉行程，並接受各種專訪勤於「空戰」。圖為宋楚瑜與親民黨副總統參選人余湘（前右）18日前往中選會登記參選。中央社記者謝佳璋攝 108年11月18日

（中央社記者郭建伸台北19日電）親民黨總統參選人宋楚瑜13日宣布參選後，隨即馬不停蹄展開選舉行程，並接受各種專訪勤於「空戰」。親民黨輔選人士指出，參選主軸就是斷開藍綠，並結合非藍非綠的政治勢力，吸引中間選民目光。

日前宋楚瑜民調約8%至10%，針對如何提升支持度，親民黨發言人張碩文表示，親民黨起步較慢，但藍綠參選人近來民調也都有些微下滑，期望12月中旬先達到20%支持。接下來宋楚瑜若能拿到第二名，將再結合小黨的有效票力量，進一步攻占第一名。

外界都好奇宋楚瑜為何要第四度選總統，親民黨輔選人士指出，宋的參選宣言已經表明，台灣陷於藍綠情緒勒索及亡國恐嚇，若不改變選舉制度，將無法走出困境；這番言論也道出他這次的選舉主軸。

宋楚瑜競辦發言人于美人解釋，宋楚瑜選戰主軸就是「人民擺中間，藍綠放兩邊」，她表示，不管討厭民進黨還是討厭國民黨，「中間選民」愛台灣的心實是非常堅定，只是真心無從託付。

于美人曾經開玩笑地跟宋楚瑜說，「你這次參選不是尋求支持的票，是要吸收討厭的票」。

針對目前藍綠總統大選情勢，張碩文則說，藍營選民對國民黨沒有信心，綠營雖然有副總統參選人賴清德加入競選行列，但也只能把選民框在獨派跟深綠支持者，「知識綠」或「經濟綠」未必會接受「英德配」。

由於宋楚瑜近來頻頻接受媒體專訪，外界認為他現階段主打空戰與議題戰，總計宋目前已有2次平面媒體專訪、1次電視台專訪，以及1次廣播專訪，除了參選後的第一個週末，幾乎每天都有公開行程。

知情人士透露，雖然宋楚瑜年齡稍長，可能不見得一下子就打得進年輕人的討論話題，但團隊也在醞釀網路行銷方式，盼能製造雲端聲量。于美人也證實，現階段宋陣營選戰以空戰為主，但會在選前一個月進入地面戰，不會只有空戰。

談及媒體訪問互動，宋楚瑜這次參選有稍微不同，表現相當活潑，外界認為可能是于美人對他有很大的幫助。

知情人士透露，于美人在這次選戰投注相當大心力，更多次參與選戰會議，因為她很熟悉媒體生態，在會議中，常會提出精準的要求，讓團隊上緊發條；她除了自己應對媒體的場合外，也時常發揮「主持人」角色，讓宋楚瑜的想法可以適時說出口。

輔選人士也舉例指出，宋楚瑜的13日的參選聲明原本長達13頁，但于美人發揮她的專長，運用庶民能懂的語言，將5000多字濃縮到2頁，甚至將參選聲明翻譯成英文稿，而宋楚瑜只改了英文稿中一個字，這段小故事讓黨內頗為津津樂道。（編輯：蘇龍麒）1081119