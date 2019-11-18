搶頭香登記 宋楚瑜：44年選舉路最後一哩

（中央社記者郭建伸台北18日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天偕搭擋余湘前往中選會登記參選。由於宋楚瑜登記後緊接著國民黨總統參選人韓國瑜也要登記，外界原以為「雙瑜」將強碰，但宋楚瑜受訪後旋即離開，兩人並未碰面。

中選會公告的總統、副總統登記日期今天起跑，至22日為止，中選會所在地中央聯合大樓外，上午聚集宋、韓陣營支持者，除了高舉大旗，也不時高喊「宋楚瑜凍蒜」、「韓國瑜凍蒜」。

親民黨今天全體出動，聚集浩大隊伍等待宋楚瑜來搶頭香登記。宋楚瑜除了偕余湘一起出席，競辦發言人于美人、親民黨秘書長李鴻鈞等人也在場，甚至永齡基金會執行長劉宥彤也現身隊伍。

宋楚瑜登記時間約莫6分鐘，並繳納保證金新台幣1500萬元。他於會後受訪時說，這是他44年來選舉路的「最後一哩」，他充滿感恩與自信，包含國際外交、兩岸事務、國家安全、地方建設、為民服務，他將用平生所學回饋給「我愛的台灣」，找回台灣的自信與驕傲。

宋楚瑜指出，與余湘將快快樂樂心情面對這次選舉，打拚台灣人關心的經濟問題；由於今天時間有限，後面還有總統參選人要登記，他將在未來幾十天當中跟外界報告政見。

媒體詢問，親民黨不分區名單何時出爐？宋楚瑜表示，親民黨正在最後整合，在法定期限前，一定交出一份「天大地大，人民最大，不是政黨最大」的名單。

他強調，不分區名單一定不是把親民黨要的人擺進去，而是要贏得真正民心，讓人民感到滿意。媒體追問郭台銘核心幕僚劉宥彤、蔡沁瑜是否列為第1、2名，他現在要先賣個關子，表示第一名未來大家看到將「眼睛一亮」。

由於有媒體民調顯示「宋余配」目前是8%民調屈居第三，但宋楚瑜表示不必擔心，因為親民黨原本支持度不到1%，現在已經漲到8%，顯示將越來越往上爬。（編輯：蘇龍麒）1081118