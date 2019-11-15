宋楚瑜：劉宥彤蔡沁瑜絕不是親民黨不分區前兩名

（中央社記者郭建伸台北15日電）外傳郭台銘核心幕僚劉宥彤、蔡沁瑜列入親民黨不分區立委第1、2名，但親民黨主席宋楚瑜今天接受專訪時說，這兩人都與他和親民黨有淵源，他們絕對不是前兩名，表示目前都還在協調。

宋楚瑜今天接受年代電視台「新聞面對面」專訪，談論參選2020以來包含郭柯合作、不分區立委名單及香港問題等議題。

由於前鴻海董事長郭台銘傳出可能參選2024總統，資深媒體人黃光芹詢問宋楚瑜，有沒有可能2024年將親民黨交給郭台銘運用？甚至成為參選總統的門票？

宋楚瑜說，他去年就跟黨內同志說過，他已經一把年紀，不能永遠主持親民黨黨務；親民黨曾希望跟台北市長柯文哲結盟，好好交換意見，所以他也接受台北市府顧問頭銜；不過，柯文哲後來有其他考量，所以就去組黨，他盼跟民眾黨不會成為競爭對手。

談及2024是否把親民黨交給別人，宋楚瑜說，園地是公開的，坦言不排除跟郭台銘或柯文哲合作，但他絕對不希望親民黨這團體，變成某些人到對岸騙吃騙喝的招牌，「至少我相信郭董事長，不需要到大陸上去騙吃騙喝」，所以不排除他。

主持人謝震武追問，若親民黨與郭台銘合作，不分區將是黨的意念遂行，詢問親民黨不分區一、二名是否是永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜？

宋楚瑜明確表示，絕對不是第一、二名，但笑說自從他宣布參選後，親民黨最近形勢大好，不分區名單還要調整，「對不起，擠爆了，太擠了」；他不去揣測不分區安全名單，但直言絕對比原來預測好，外界都說親民黨會泡沫化，但現在好像這狀況變成其他政黨。（編輯：蘇志宗）1081115