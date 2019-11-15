傳郭台銘選2024 宋楚瑜：有能力自然獲人民支持

親民黨總統參選人宋楚瑜（中）表示，他跟鴻海前董事長郭台銘沒談到2024，但也說有能力者自然得到人民支持。中央社記者郭建伸攝 108年11月15日

（中央社記者郭建伸台北15日電）鴻海創辦人郭台銘傳出考慮參選下屆總統，媒體今天詢問親民黨總統參選人宋楚瑜的看法。他說，天下為公，有能力的人自然得到人民支持。

宋楚瑜今天接受電視台政論節目專訪，會後則接受媒體詢問時事問題。

郭台銘幕僚上午在廣播節目證實，郭台銘有考慮可能選2024總統，並稱他曾說「後會有期」。

媒體詢問宋楚瑜，是否可能支持郭台銘選2024。宋楚瑜指出，到目前為止他沒跟郭台銘談過「未來這方面」的事情，這次主要針對2020大選，希望能夠掌握雙方都在意的主題，包含堅守台灣自由民主，用高科技產業搞好經濟解決民生問題。

媒體詢問宋楚瑜，未來是否可能傳位給郭台銘。宋楚瑜說，傳位是很封建的名詞，且他沒有任何權力那樣做，但台灣是民主社會，「天下為公，有能力的人自然會得到人民支持」。

媒體追問，郭台銘是否可能成為接班人。宋楚瑜沒正面回答，但表示親民黨未來勢必要新陳代謝，需要接班人，他願意讓認同這理念的人為這個園地共同打拚。（編輯：林興盟）1081115