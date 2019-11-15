更多編輯台推薦新聞：
IG隱藏按讚數測試擴及全球 用戶建議設開關
科技

IG隱藏按讚數測試擴及全球 用戶建議設開關

報告：數十億藥劑殘留排入水中 威脅全球食物鏈
國際

報告：數十億藥劑殘留排入水中 威脅全球食物鏈

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

傳郭台銘選2024 宋楚瑜：有能力自然獲人民支持

最新更新：2019/11/15 17:20
親民黨總統參選人宋楚瑜（中）表示，他跟鴻海前董事長郭台銘沒談到2024，但也說有能力者自然得到人民支持。中央社記者郭建伸攝　108年11月15日
親民黨總統參選人宋楚瑜（中）表示，他跟鴻海前董事長郭台銘沒談到2024，但也說有能力者自然得到人民支持。中央社記者郭建伸攝　108年11月15日

（中央社記者郭建伸台北15日電）鴻海創辦人郭台銘傳出考慮參選下屆總統，媒體今天詢問親民黨總統參選人宋楚瑜的看法。他說，天下為公，有能力的人自然得到人民支持。

宋楚瑜今天接受電視台政論節目專訪，會後則接受媒體詢問時事問題。

郭台銘幕僚上午在廣播節目證實，郭台銘有考慮可能選2024總統，並稱他曾說「後會有期」。

媒體詢問宋楚瑜，是否可能支持郭台銘選2024。宋楚瑜指出，到目前為止他沒跟郭台銘談過「未來這方面」的事情，這次主要針對2020大選，希望能夠掌握雙方都在意的主題，包含堅守台灣自由民主，用高科技產業搞好經濟解決民生問題。

媒體詢問宋楚瑜，未來是否可能傳位給郭台銘。宋楚瑜說，傳位是很封建的名詞，且他沒有任何權力那樣做，但台灣是民主社會，「天下為公，有能力的人自然會得到人民支持」。

媒體追問，郭台銘是否可能成為接班人。宋楚瑜沒正面回答，但表示親民黨未來勢必要新陳代謝，需要接班人，他願意讓認同這理念的人為這個園地共同打拚。（編輯：林興盟）1081115

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報