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看台灣總統大選結果 中國網友：對台政策錯誤
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蔡總統連任 日媒分析：可能加速遠離中國

最新更新：2020/01/12 11:01

（中央社東京12日綜合外電報導）日媒分析，總統蔡英文高票連任後，研判將強化與美國間關係，台灣「遠離中國」的腳步似乎也將加速。受到這次台灣選舉展現出的結果，未來蔡總統與中國如何互動成為焦點。

2020總統立委大選落幕，競選連任的蔡總統以超過817萬票連任，大贏對手韓國瑜約265萬票，並締造多項紀錄。民進黨在國會拿下61席，加上泛綠友軍4席，穩定過半，可在未來4年繼續完全執政。

日本經濟新聞分析，對中國採取強硬路線的蔡總統獲史上最高票連任原因之一，可能跟在美中貿易戰及中國景氣成長趨緩情況下，愈來愈多台灣企業修正對中國過度依賴有關。

鴻海精密工業等台灣企業從1990年代開始進軍中國市場，深化雙方合作。隨著2001年加入世界貿易組織（WTO），中國經濟成長獲得動力，也強化了中國與台灣經濟一體化的看法，讓2008年高舉兩岸關係和平發展的國民黨前總統馬英九成功執政。

不過，情勢發生重大變化。根據台灣中央研究院2019年3月的民調，58%受訪者談到中國時都選擇「重視國家安全」，比「經濟利益優先」高出27個百分點。

中研院社會所研究員吳介民說，對被中國統一的危機感升高，加上在美中貿易戰的情況下，與中國關係密切不見得就能帶來利益。

而對中國採取強硬路線立場鮮明的蔡總統連任，有關台灣議題的美中對立無疑將愈演愈烈。

美國1979年與台灣斷交，並跟中國建交，雖然之後基於台灣關係法協助保障台灣安全，但還是重視與中國間的合作，跟高舉台灣獨立的民進黨保持一定距離。

但美國總統川普在上任前的2016年12月直接透過電話與蔡總統交談，2019年決定軍售台灣F-16戰機等，過去顧慮中國而被封印的「禁忌」，一項一項被打破。

蔡總統雖然不承認「一個中國」原則，但也採取封印民進黨過去秉持台獨志向的立場。民進黨幹部說，這是用現實路線獲取美方信賴的戰略。

由於美國國防部在2019年印度太平洋戰略報告書中，將台灣跟新加坡等並列為「有能力的夥伴」，蔡總統曾說台灣跟美國關係達到最好的水準，目前看來蔡總統第二個任期也很可能維持獲得美方信賴戰略的合作關係，並在軍事方面與美發展密切關係。

但對中國來說，台灣位於進出海洋的出入口位置，是防止美國介入東亞無法退讓的核心利益，美台關係密切必然引起中國激烈反彈。

日本放送協會（NHK）報導指出，蔡總統在昨天晚間的記者會上說，中國應該放棄武力威脅，對以統一台灣作為目標、不放棄動武的中國，表達出對抗態度。

受到這次選舉展現出的結果，未來蔡總統與中國如何互動成為焦點。

NHK報導中提到，習近平的領導階層因應香港持續發生抗議活動遭受市民反彈後，這次在台灣選舉，想拉攏台灣選民的作為也失敗，曝露出推動政策面臨僵局的情況。

因此，在習近平領導階層內部，成了可能傷及目前持續升高的習近平權威的事態。

中國的電視新聞與報紙，幾乎沒有詳細報導這次台灣選舉，習近平領導階層為了不讓中國人民對台灣選民支持不接受「一個中國」的蔡總統留下印象，可說煞費苦心。

另一方面，中國政府也詳細分析這次台灣選舉結果，如何有效地對蔡政府施壓等，應會對未來對台政策進行慎重檢討。

日本時事通信社報導，不接受「一個中國」原則的蔡總統順利連任，顯現強化統一台灣壓力的中國領導人習近平路線的適得其反；跟反政府抗議活動持續不斷的香港一樣，中國強硬態度都招致反彈。

對習近平領導階層來說，雖然在台灣總統大選已「二連敗」，但目前仍看不出來有意修正對台政策。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1090112

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