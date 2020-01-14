蔡總統連任 外媒：北京想贏台灣民心須釋善意

（中央社香港13日綜合外電報導）總統蔡英文這次以大幅度的票數差距勝選連任，部分外媒不約而同提到，選舉結果顯示台灣人不接受中國政府威嚇施壓，若北京還想贏得台灣民心就要改變策略，以實際作為釋出善意。

美國有線電視新聞網（CNN）分析，不管中國對蔡總統當選連任的反應如何，有一=件事可以肯定－即台灣選民選擇與中共所統治的中國和平統一的構想已死，或許早幾年前就已破滅。

蔡總統當選連任後，政治分析師姜雲（Yun Jiang，音譯）及倪凌超（Adam Ni）撰文表示，蔡總統的勝利意味「徹底否決了北京政府以統一為目標的提議和高壓姿態」。

他們說：「北京至少應該從這次選舉學到兩個教訓。第一，經濟利誘、資訊操弄及個人式的關係，均不足以贏得台灣人的心。」此外，他們認為香港和台灣的例子「說明了民主社會很難用專制心態及工具去操控。北京若想拉攏台灣，就需要重新思考策略」。

此外，另有美媒評論指出，中國應學會適應台灣選民決定讓蔡總統連任的事實，北京當然可以展現更多敵意，但也可以試著採取一些實際作為，讓兩岸能期望終有友好共處的一天，而不是強推台灣人不願接受的統一方案。

專欄評論家高燦鳴（Tim Culpan）表示，中國當局需要重新認知到施惠比威嚇更有用，前總統馬英九於2008年執政後，中國開放貿易、運輸及投資管道，促進台灣經濟，協助台灣走出金融危機，讓部分台灣人對中國抱有好感，一度許多台灣人開始思考，或許中國並不是一頭大惡狼。

但中國國家主席習近平在蔡總統執政後，又轉為強硬，限制兩岸貿易及觀光往來，只是台灣的經濟並未如他所願的那樣陷入困境，蔡總統這次再度當選，反映出中國恫嚇政策的失敗。

他指出，北京政府在香港爭取民主運動中嘗到民意背離的滋味後，若習近平還想贏得台灣民心，就該放軟身段，給點甜頭，最簡單的就是重新開放觀光客赴台，此舉無涉主權；若他還想更慷慨，可以在不違背其政治原則下，讓台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）決策機制。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1090114