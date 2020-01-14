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首頁 / 政治

國民黨代理主席 新北議長：曾銘宗是適合人選

最新更新：2020/01/14 17:16
國民黨總統及立委選舉敗選，青壯派籲中常委總辭推動改革，身兼中常委的新北市議長蔣根煌（圖）14日表示，總辭不是問題，但應慎選代理主席來推動改選，不分區立委列名第一名的曾銘宗是適合人選之一。中央社記者王鴻國攝　109年1月14日
國民黨總統及立委選舉敗選，青壯派籲中常委總辭推動改革，身兼中常委的新北市議長蔣根煌（圖）14日表示，總辭不是問題，但應慎選代理主席來推動改選，不分區立委列名第一名的曾銘宗是適合人選之一。中央社記者王鴻國攝　109年1月14日

（中央社記者王鴻國新北14日電）國民黨總統及立委選舉敗選，青壯派籲中常委總辭推動改革，身兼中常委的新北市議長蔣根煌表示，總辭不是問題，但應慎選代理主席來推動改選，曾銘宗是適合人選之一。

在立委江啟臣等青壯派中常委籲中常委總辭並組成臨時決策委員會，進行路線與權力結構改革，再加上黨主席吳敦義等一級主管總辭案將送明天中常會討論。也使得代理黨主席的人選備受矚目。

據了解，中常會召開前已傳有中常委間私下進行協調因應作為，蔣根煌今天接受媒體聯訪時表示，據他了解，僅江碩平明天上午11時在中央黨部5樓先邀部分中常委進行討論，中常會明天應會通過吳敦義的總辭案。

他表示，國民黨敗選，有江啟臣等青壯派中常委籲中常委總辭推動改革，但因這一屆中常委任期早就到期了，因此，總辭不是問題，但不能一敗選就辭，這就有推卸責任之嫌，反而應在過度期間慎選代理主席， 以期在3個月內順利完成黨主席改選。

蔣根煌表示，未來有誰願承擔並參選黨主席，他都歡迎，但在世代交替下，他支持年輕且有實力的人來領導國民黨的改革；至於代理主席，「有人說」希望推不分區立委列名第一名的曾銘宗來代理主席，他也覺得曾銘宗是比較適合的人選。（編輯：李錫璋）1090114

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