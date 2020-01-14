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首頁 / 政治

是否角逐台北市長 林智堅：新竹市政做好最重要

最新更新：2020/01/14 18:06
新竹市長林智堅（前）14日視察新竹市立動物園時，被問到任期結束後，是否將角逐台北市長，林智堅表示，現在最重要的就是將新竹市政做好。中央社記者郭宣彣攝　109年1月14日
新竹市長林智堅（前）14日視察新竹市立動物園時，被問到任期結束後，是否將角逐台北市長，林智堅表示，現在最重要的就是將新竹市政做好。中央社記者郭宣彣攝　109年1月14日

（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）新竹市長林智堅今天視察新竹市立動物園時，被媒體問到，任期結束後，是否參加台北市長選戰，林智堅表示，現在談這些問題還太早，下一步就是要盡快完成市民期待的公共建設。

林智堅今天接受媒體訪問時，被問是否將角逐2022的台北市長？林智堅回應，市長的任期為8年，市府所提出重大建設，已完成不少，但還有未完成的，包含竹科X計畫、大車站計畫、新竹棒球場、總圖、兒童醫院、兒童探索館等，現在最重要的就是將市政做好。

林智堅說，現在提這個問題實在太早，下一步的工作，就是要盡快完成市民期待的公共建設、持續規畫，這次總統蔡英文連任後，他要加緊腳步中央與地方合作，建設新竹。

至於民眾黨將布局新竹市長人選，林智堅則是向台北市長柯文哲喊話，他希望柯文哲能放心，新竹市他「顧得很好」，對柯爸、柯媽也非常照顧，相信市民這幾年都可感受到團隊在市政工作上的努力。（編輯：李錫璋）1090114

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