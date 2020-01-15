F-16V演練緊急起飛 6分鐘內完成

（中央社記者游凱翔嘉義15日電）國防部今天在嘉義空軍基地進行F-16V緊急起飛演練，並在短短6分鐘內完成。去年3月攔截飛越台灣海峽中線共軍殲11戰機的空軍F-16飛官顏祥陞少校表示，升級後F-16V（Block20）搭載的新型雷達、飛彈，性能絕對能抗衡殲10、殲11。

共軍2架殲11戰機去年3月31日上午飛越台灣海峽中線，進入台灣西南面空域，空軍增派F-16等戰機緊急升空攔截後，共軍飛返中線以西；據了解，當時共機距離台灣仍約185公里，國軍地面飛彈部隊也進行接戰程序。

國防部今天、明天邀集媒體採訪「國軍109年春節加強戰備」，並安排去年3月攔截共軍殲11戰機的飛官顏祥陞接受媒體採訪，演練緊急起飛過程。

演練中，F-16V（Block20）接獲緊急起飛命令，2架F-16V執行緊急起飛，說明官指出，從按鈴到升空必須在6分鐘內完成，因此事前的演練及訓練相當重要，依照狀況等級會有不同的要求。

F-16V飛官顏祥陞少校受訪表示，他曾攔截過共軍轟六轟炸機、殲11戰機，攔截飛越中線的殲11戰機時，他正在台灣海峽中線進行巡弋任務；他也有自信，台灣升級後的F-16V戰機可抗衡中國殲10、殲11戰機。

顏祥陞為空軍官校民國98年班畢業，為第四聯隊第23作戰隊的「鳳展計畫」擴訓主計畫官，管制各項訓練進度；也曾經赴美國參加F-16V戰機後續訓練，去年首度參加天龍操演，成績優異。

顏祥陞指出，升級過後的F-16V戰機，主要以最新型AESA雷達做升級，這款雷達的搜尋、鎖定距離大幅增加，且操作概念和既有雷達是一樣的，只要作戰前制定好戰術並在空中執行，配合舊有習慣，就可發揮雷達性能，且這款雷達可空對空、空對面同時操作，在鎖定空中目標時顧及地面、海面目標。

至於F-16V能否與共軍宣稱的第五代戰機殲20、殲31匹敵。他指出，台灣目前以殲10、殲11戰機為假想敵。

此外，搭配鳳展計畫一併新購的AIM-9X飛彈，顏祥陞指出，這是款離軸追蹤熱源飛彈，也是美軍最新款追熱飛彈，尋標角度可以到90度，可看到左右90度目標；至於外傳可以「往後打」，他澄清，目前沒有飛彈能夠做到，雖然AIM-9X尚未在國內進行試射，但包括尋標、射程都比既有的AIM-9M飛彈大幅成長。

顏祥陞強調，無論大選的選前、選後，空軍全年無休，24小時都有一組人在跑道頭待命，有需要就會緊急起飛，無論中國在海峽中線或遠海長航，都會依空軍作戰指揮部指令攔截。

除此之外，國軍也安排升級版的F-16V戰機進行緊急起降操演，除了在指定時間完成起飛，也展示降落時觸地緊急拉升、降落打開阻力傘的課目，藉此「秀肌肉」展現高強度戰力。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，共同將現有142架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。（編輯：張良知）1090115

國軍官兵春節強化戰備，國防部15日安排媒體參訪空軍嘉義基地，空軍操演F16V緊急起飛、降落。中央社記者郭日曉攝 109年1月15日