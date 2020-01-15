柯文哲締結姊妹市成果隱形 外交部：勿過度解讀

（中央社台北15日電）台北市長柯文哲與捷克首都布拉格市長簽署締結姐妹市，因外交部臉書專頁僅提到「台北市府團隊」，引發網友質疑刻意不提柯文哲。外交部回應指出，先前已在駐捷克代表處臉書等社群媒體貼出柯市長、市府團隊與布拉格市長的照片，外界無需做過度聯想。

外交部臉書專頁發文宣揚台北市、布拉格締結姐妹市，卻被質疑刻意不提「柯文哲」名字，網友留言洗版抗議後，小編緊急修文，增加「台北市長柯文哲」。

針對媒體詢問臉書專頁未提及柯市長一事，外交部回應指出，外交部對於地方首長出國進行國際交流及締結姊妹市等城市外交，向來秉持支持且樂見其成的態度。不管是訪團的前置作業、行政協調或陪同訪賓等，外交部皆依其需求，偕同駐外館處提供協助。外交部肯定並感謝包括台北市政府在內的地方縣市，進行城市外交成果。

外交部表示，介紹國際社會友人對台灣的支持，一直是外交部臉書的重要主題之一。這次外交部上貼布拉格市與台北市締結姊妹市的貼文，也是希望讓大家看到國際社會支持台灣的聲音。

外交部回應指出，本次布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）公開挺台發言的貼文，引起不少網友討論，為避免外界產生誤解，外交部臉書小編已經在貼文留言部分詳盡說明，並已經重新修訂貼文。

外交部表示，有關台北市長柯文哲訪問捷克與布拉格市長簽署姐妹市相關貼文，針對網友質疑外交部臉書未在第一時間呈現市長姓名，事實上在臉書貼文前，外交部已經在駐捷克代表處臉書、Taiwan Today網站和Twitter等相關社群媒體平台上，貼出柯市長、台北市府團隊與捷克布拉格市長的照片。本案盼外界無需做過度聯想。（編輯：張均懋）1090115