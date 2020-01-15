菲媒評台灣大選 亞洲民主堡壘展現勇敢韌性

（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓最大報14日刊登評論指出，台灣不僅是世界上最具活力的經濟體之一，也是亞洲的民主堡壘；即使在最不可能的條件下，台灣透過總統大選證明了民主的勇敢韌性。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）14日刊登政治分析家海達里安（Richard Heydarian）的評論「台灣：亞洲的民主堡壘」。

這篇評論表示，11日的中華民國總統大選是「當代意義最重大的選舉之一」。

海達里安說，台灣選民克服種種困難，包括北京干預和威脅的漫長而黑暗的陰影，使強調台灣獨特主體性和事實獨立（de facto independence）的現任總統再度連任；總統蔡英文的勝選顯示中國對它最近鄰居的影響力有限。

另外，海達里安在文中提到今年即將到來的美國總統大選和英國脫歐。

他表示，在這些當代民主搖籃政治衰弱的背景下，台灣不同於近期任何國家的發展，舉著民主進程的火炬，蔡總統擊敗很多台灣人眼中、台灣版的杜特蒂（Rodrigo Duterte）；有趣的是，中國國民黨總統候選人韓國瑜得票率（38.6%）近乎等同於菲國總統杜特蒂2016年大選得票率（38.5%）。

海達里安說，儘管遭遇明顯且迫切的外部干預危險，蔡總統的勝選有助於維護台灣基本自由，也指明了一條面臨專橫侵略下，贏得自由和集體自治的道路。

馬尼拉時報（The Manila Times）14日刊登政治專欄作家秦家驄（Frank Ching）評論「台灣大選：雙方重新評估兩岸政策的時候到了」（右下）。（駐菲代表處提供）中央社記者陳妍君傳真 109年1月15日

馬尼拉時報（The Manila Times）14日則刊登政治專欄作家秦家驄（Frank Ching）評論「台灣大選：雙方重新評估兩岸政策的時候到了」。

秦家驄在文中說，中華民國於1996年才開始總統直選，但11日的總統大選顯示，台灣民主日趨成熟。

他表示，中國最新的聲明表明，它可能持續對台強硬政策，但繼續這項政策，甚至加強對台施壓，可能適得其反，因為這將進一步背離台灣民心。

秦家驄說，台灣是民主政體，任何政府都不能在未經人民許可下同意統一，這意味北京必須贏得台灣民心。北京只能「給胡蘿蔔」，無論經濟制裁、軍演和政治施壓都不太可能達成這個目標。

他表示，總統大選結果顯示，多數台灣人對統一興趣缺缺。中國必須讓自己更有吸引力，台灣人民才會想要統一。

秦家驄認為，這也是台灣重新評估與中國長期關係的好時機。在至關重要的兩岸政策上，雙方都不應該放任事態發展，這只會讓兩岸關係陷入死胡同。（編輯：陳永昌）1090115