總統：未來4年帶領國軍做更多值得社會肯定的事

（中央社記者陳韻聿桃園16日電）農曆年將近，總統蔡英文上午前往陸軍楊梅高山頂營區視導，並慰勉陸軍機械化步兵第269旅。蔡總統表示，未來4年將帶國軍「做更多值得社會肯定的事情」，她會說到做到。

蔡總統今天在國防部長嚴德發、國安會秘書長李大維陪同下，於陸軍高山頂營區聽取簡報，視導綜合格鬥和戰備部隊演練，慰勉駐紮營區的陸軍機步兵第269旅、頒發加菜金，並為現場國軍祝酒、預祝新年快樂。

蔡總統致詞時首先代表國人向所有國軍弟兄姊妹表達最深感謝，表示因為有國軍堅守岡位、戮力戰訓本務，國人才能安心過年。

蔡總統指出，儘管國軍肩負重大防衛責任，漢光演習的良好成績讓她對國軍的能力深具信心，而身為中華民國三軍統帥，她一定會是國軍的最大後盾。蔡總統強調，照顧國軍、提升軍人尊嚴，是她最重要責任。

蔡總統還提到，自上任以來，她極力推動國防自主，加強國軍整體戰力，汰換新式個裝，提升單兵作戰力量，種種作為就是要讓國人對國軍的戰力有信心。

蔡總統強調，3年多來，她到全台各營區視察，不只是關心國軍，也是「以具體行動表達國家對軍人的重視」。她說， 在場每一位國軍弟兄姊妹，從穿上制服那一刻起，就把自己奉獻給國家，不分晝夜守護家園，因此所有國人都應該是國軍最強後盾。

針對日前黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職，蔡總統指出，這段時間，有超過1萬2000名民眾到台北賓館為殉職將士獻花，並在移靈沿途手持國旗向殉職將士致敬，由此可知，「軍愛民、民敬軍，已不再是口號」。

今天在高山頂營區，「雄獅格鬥部隊」約100名成員為總統展示「綜合格鬥演練」，並實施擒拿術和奪刀術各式演練。

在「戰備部隊演練」方面，則由機步旅模擬桃園國際機場大樓遭敵軍佔領情境，展示戰備部隊如何即刻展開反空機降作戰，並由偵搜部隊和UAV無人機實施敵情偵察、火力支援協調中心下達射擊命令，對敵軍實施制壓，以利戰備部隊在機槍火力掩護下作戰。

另一小隊則運用戰術繩索突襲攻堅機場大樓，實施城鎮作戰，以達內外夾擊效果，過程頗具震撼力。（編輯：林淑媛）1090116