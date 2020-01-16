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首頁 / 政治

是否入閣 鄭文燦：我會當市長

最新更新：2020/01/16 13:52

（中央社記者邱俊欽桃園16日電）桃園市長鄭文燦今天被問及是否角逐公元2024年總統選舉、是否入閣等時表示，「我會當市長」，今年行事曆還是滿滿滿，一樣上午7時到晚間11時，365天全年無休。

他說，未來會想如何幫總統蔡英文在新任期中完成大家願望；蔡總統當選聲明講得很清楚，希望留給下一代更好的國家，包括公共建設、社會福利、國家競爭力與經濟發展等，很多方面需努力，「我未來不管扮演什麼角色，都會來幫忙」，讓台灣成為所有不同世代都喜歡的國家。

至於兩岸交流與中國大陸觀光客到台灣自由行議題，鄭文燦說，民主進步黨態度開放，只要友善、對等、善意交流，尊重台灣民主體制，都希望開放，但目前路障是來自北京政府不善意行為，這次選舉已看到台灣人民不信任對方這樣作，「台灣也不是靠陸客發大財，這個想法比中樂透還不切實際」。

鄭文燦上午參加春節公益彩券促銷宣導活動後接受媒體聯訪表示，大部分市民現在最關心過年與家人團聚，及能否中大樂透，最重要是希望藉過年喜氣，讓台灣有新起點，讓國家更幸福、進步；過年時刻，大家放空腦袋，「不要想太多」。

有記者問到高雄市長韓國瑜的上班時間問題，鄭文燦說，他大部分工作從上午8時開始，但從7時起，可能會先聯絡當天重要的事，每人工作習慣不太一樣，當然首長都負起對市民的責任，責任是首長能否做得好的關鍵。（編輯：李明宗）1090116

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