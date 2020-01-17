澄清假訊息 伍麗華：我不是伍澤元女兒

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）民進黨首位當選山地原住民立委伍麗華，針對這幾天網路傳聞及烏來「樁腳」被檢調抓到賄選，今天在臉書發文澄清，她說，「我不是伍澤元女兒」；烏來賄選案人員並非她的樁腳。

伍麗華強調，她深切盼望，不實的假消息可以到此為止，如果之後仍有特定力量刻意渲染，她將不得不採取法律行動，以捍衛個人和家人的名譽。

擔任屏東縣政府原住民處長的伍麗華，在選前100天被民進黨徵召參選山地原住民立委，屏東縣長潘孟安陪同她在屏東8個原住民鄉助選，伍麗華以政治素人當選民進黨首位山地原住民立委。

但伍麗華當選後，各種是非傳聞不斷，前幾天新北市烏來被檢調抓到「樁腳」疑似宴客賄選，2名「樁腳」交保；BBS站台「批踢踢」傳聞「伍麗華是伍澤元的女兒」或「伍麗華其實沒有原住民身分」。

伍麗華下午在臉書鄭重澄清，她說，和已過世的前國民黨籍屏東縣長伍澤元，沒有任何親戚關係，而且，她從一出生，就登記為山地山胞身分（後來正名為原住民身分），關於她的家庭，曾經有許多媒體報導過，父親是外省人，「嫁」給魯凱族的媽媽。

另外，關於媒體報導她有烏來的支持者被查辦「請客吃飯」違反選罷法一事，伍麗華說，新聞所提「烏來某協會高姓理事長」不是她的樁腳，反而是其他陣營支持者。她的競選團隊也查證確認，沒有提供過任何經費給烏來的支持者。

伍麗華說，她是政治素人，沒有花招，更一再宣示「不買票，不賣票」，請大家放心，伍麗華一定禁得起檢驗；最感到憂心的是，如果有人不能接受、也不願意見到原住民族的選舉可以清白當選，所以一定要將人抹黑成一丘之貉，以維持對原住民族選舉的刻板印象、以利於宰制原住民族，「那麼我將發出最沈痛的低鳴」。（編輯：陳俊碩）1090117