台灣捐300萬元 助菲律賓蘇索岡省風災重建

（中央社記者陳妍君馬尼拉17日專電）北冕颱風去年12月侵襲菲律賓，造成嚴重災情。中華民國駐菲代表處今天捐贈10萬美元（約新台幣300萬元）給受災嚴重的蘇索岡省，期盼協助當地重建。

北冕颱風（Kammuri）是去年襲菲最強颱風，去年12月初在呂宋島東南部的蘇索岡省（Sorsogon）登陸。駐菲代表處今天舉行賑災支票捐贈儀式，由馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）副主席留文克（Gilberto Lauengco）接受捐贈，蘇索岡省省長艾斯古德羅（Francis Escudero）出席觀禮。

艾斯古德羅致詞表示，首先，他要祝賀總統蔡英文以歷史性的票數贏得連任。

他表示，有句諺語說「患難見真情」，「台灣多次證明它不僅是我的朋友，也是蘇索岡省人民的朋友」；對於台灣提供的援助，他要向台灣民眾及蔡總統致謝。

艾斯古德羅說，台灣具備先進的農業技術，他的任期還有兩年半，期待蘇索岡省接下來能在農業和教育領域加強與台灣合作。

艾斯古德羅是參議員柏吾（Grace Poe）2016年競選菲國總統時的搭檔，雖未當選副總統，但現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2018年曾說，如果像艾斯古德羅或小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）這樣的人選能接棒，他隨時願意下台。

駐菲代表徐佩勇在儀式後受訪表示，艾斯古德羅擔任參議員期間就對台灣很友好，「我們認為他是台灣真正的朋友」，因此當蘇索岡省有需要時，駐菲代表處很高興能提供協助，回報他長期的友誼與支持。

徐佩勇說，蘇索岡省重建工作正在進行，台灣不僅捐贈這筆金額，慈濟基金會也在風災後，立即前往協助災民，捐贈毛毯和其他物資，希望當地人民生活盡快恢復正常。（編輯：陳永昌）1090117