面對脫歐新局 蔡總統盼提升台英關係

總統蔡英文（右）17日上午在總統府接見英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）（左），兩人握手致意。中央社記者吳家昇攝 109年1月17日

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）總統蔡英文今天接見英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）時表示，台灣身為國際負責任的一員，將持續致力維護台海和平穩定；面對脫歐新局，也期盼台英關係能在良好基礎上持續提升。

蔡總統今天在總統府接見英國在台辦事處代表唐凱琳。根據總統府新聞稿，總統致詞時表示，11日台灣大選結束後，就看到英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在英國政府網站發表祝賀聲明，英國在台辦事處也在官方臉書、推特轉貼這份聲明；非常感謝唐凱琳今天親自轉達祝賀之意。

獲得連任的蔡總統表示，選後她陸續接到英國國會友台小組榮譽主席史蒂爾勳爵（Lord Steel of Aikwood）、共同主席羅根勳爵（Lord Rogan）、上議院前議長杜淑珊女爵（Baroness D'Souza），以及來自其他英國政、學界友人的祝賀。

總統蔡英文（圖）17日接見英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）時指出，過去3年多來，台英關係越來越密切，英國也非常關注台灣的發展，並祝賀英國首相強生（Boris Johnson）勝選連任以及脫歐進展平順。中央社記者吳家昇攝 109年1月17日

總統說，過去3年多來，台英關係越來越密切，英國也非常關注台灣的發展。對於各界關心的兩岸關係，她要重申，台灣身為國際負責任的一員，會持續致力維護台海和平穩定，跟區域各國深化合作，共同促進區域的繁榮發展。

另外，總統提到，英國在上個月也舉行大選，她要恭賀英國首相強生（Boris Johnson）連任及脫歐進展平順。

總統指出，英國是台灣信賴的理念相近夥伴，積極支持台灣的國際參與。過去3年多來，台英互訪非常頻繁，並已建立次長級經貿對話等制度化的交流機制，相關領域的合作也不斷擴大深化。

蔡總統期盼，台英雙方也能持續建立其他領域的對話。相信面對脫歐新局，台英關係能在良好的基礎上持續提升。

唐凱琳在會面中針對選舉結果，向蔡總統表達恭賀之意，她並表示，台灣再次平順完成民主程序，顯示出台灣蓬勃發展的民主機制。（編輯：蘇志宗）1090117