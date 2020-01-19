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回應中緬聯合聲明 蘇貞昌：台灣不接受一國兩制

最新更新：2020/01/19 12:46
中國與緬甸18日簽署聯合聲明，提及台灣是中華人民共和國不可分割的部分。行政院長蘇貞昌（前左）19日受訪時表示，台灣人民不接受一國兩制、堅持民主自由。中央社記者葉臻攝　109年1月19日
中國與緬甸18日簽署聯合聲明，提及台灣是中華人民共和國不可分割的部分。行政院長蘇貞昌（前左）19日受訪時表示，台灣人民不接受一國兩制、堅持民主自由。中央社記者葉臻攝　109年1月19日

（中央社記者葉臻新北19日電）中國與緬甸18日簽署聯合聲明，緬方重申奉行一個中國政策，台灣是中華人民共和國不可分割的部分。行政院長蘇貞昌今天接受媒體聯訪表示，台灣人民不接受一國兩制、堅持民主自由。

蘇貞昌上午至新莊區後港昭德宮、擎天府參拜祈福，蘇貞昌接受媒體聯訪時，媒體詢問有關中國國家主席習近平18日訪問緬甸期間與緬甸簽署的聯合聲明中，提及台灣是中華人民共和國不可分割的部分。

蘇貞昌表示，這一次台灣人民用選票，再次向世界證明台灣人民不接受一國兩制、堅持民主自由，全世界都看到台灣的美好，人民愛好民主自由、守護主權，「只要我們爭氣，就不會被世界遺棄」。

媒體詢問，內閣改組有沒有可能在520前後微調，蘇貞昌表示，總統蔡英文得到最高民意支持，也特別要他繼續帶領行政團隊，越高的選票是越重的責任，所以要更加努力接地氣，政策、人事都是隨時檢討，就是要把它做好。

媒體詢問，宣布請辭的監察委員陳師孟在個人部落格中不點名批評，「唯一有權力終結這場鬧劇的人，顯然打算置身事外」，似乎是暗指總統蔡英文。

蘇貞昌表示，陳師孟是一位認真負責也很有個性的人，蔡總統已經慰留他，不過還是尊重他的決定。

媒體詢問，高雄市長韓國瑜18日在直播上表示，政治太熱不是一件好事；蘇貞昌表示，政治就是眾人的事，任何人都不能低估、輕忽人民的意見，政府就是要為人民做事。

媒體詢問，立委蘇巧慧若在2022年選新北市長，院長是否支持；蘇貞昌表示，蘇巧慧還很年輕，是一個很努力學習的人，只有在自己崗位上努力做好，把自己的任務做好，人民才會有期待，政治人物才會有將來。

媒體詢問，蘇貞昌18日接受聯訪時表示立法院長蘇嘉全是個好人才，如今外傳蘇嘉全可能會接民進黨秘書長，是否會有點大材小用。

蘇貞昌表示，蔡總統新的任期就要展開，當然會有新的人事布局，有些構想蔡總統會告訴他，但他不能透露，他要特別跟大家報告的是，總統府秘書長陳菊身體很好。（編輯：方沛清）1090119

行政院長蘇貞昌（前左5）19日上午至新莊區後港昭德宮參拜祈福，與地方人士一同合影。中央社記者葉臻攝　109年1月19日
行政院長蘇貞昌（前左5）19日上午至新莊區後港昭德宮參拜祈福，與地方人士一同合影。中央社記者葉臻攝　109年1月19日
行政院長蘇貞昌（前右3）19日上午至新莊區後港昭德宮參拜祈福。中央社記者葉臻攝　109年1月19日
行政院長蘇貞昌（前右3）19日上午至新莊區後港昭德宮參拜祈福。中央社記者葉臻攝　109年1月19日
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