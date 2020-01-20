游錫堃沒當過立委角逐院長 蔡其昌：問題不大

（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院2月1日將舉行正副院長選舉，外界質疑民進黨不分區立委當選人游錫堃沒當過立委。立法院副院長蔡其昌今天說，這問題不大，院長重要的是人望、才能要服眾。至於蔡其昌是否爭取連任，他說，尊重黨團決議。

2020立委選舉落幕，民進黨再次取得國會過半，推出的正副院長人選可望順利當選，目前又以游錫堃搭配蔡其昌的「堃昌配」呼聲最高。但因游錫堃沒有擔任過立委的經歷，遭外界質疑。

蔡其昌今天受訪時表示，這個問題不大，因為不是要選一個熟悉議事規則的人，擔任立法院長的人選，不是只有熟悉議事規則，主要是人望、才能要服眾，其次，主持議事要相對中立；相信游錫堃未來能發揮柔軟身段、調和鼎鼐，讓法案、預算不要卡關。

至於自己是否也要爭取連任副院長？蔡其昌說，民進黨的傳統是，人選產生就讓黨團自主，近日聽到黨團成員的意見，似乎是游錫堃跟他搭擋，在媒體及黨內聲音比較小，但還是要經過黨內程序，將透過籌備會議確定正副院長人選。

蔡其昌在選戰期間多次到無黨籍立委洪慈庸、台灣基進立委當選人陳柏惟選區輔選，甚至在選前一天還去替民進黨立委洪宗熠車隊掃街。蔡其昌提到，陳柏惟選後曾向他請益，兩人聊了一個多小時，他提醒陳柏惟，當選後要更加了解地方事務，身分也不再只是「網紅」，發言要更加謹慎。

至於只以不到1000票落選的洪慈庸，蔡其昌說，兩人選後也有通過電話，並以自己的從政經歷來安慰洪慈庸。

他說，自己在2004年首度參選，就當選第6屆立委，但2008年競選連任卻落選；他告訴洪慈庸，從政有起有落，但要能從這次敗選經驗中找出原因，且洪慈庸還年輕，未來還大有可為。（編輯：蘇龍麒）1090120