時力要求聲請憲法法庭審理統促黨 提案遭否決

（中央社記者郭建伸台北20日電）立法院今天處理109年度中央政府總預算，不過時代力量黨團針對內政部預算提出主決議，要求內政部依據憲法增修條文及政黨法，將中華統一促進黨移往司法院憲法法庭並討論是否解散。

不過，主決議提出後經表決遭到64票反對，僅有7位立委贊成。除了時力的黃國昌、徐永明、鄭秀玲投下贊成票，另外4位則是國民黨立委林麗蟬、呂玉玲、林奕華、許淑華；由於反對多於贊成，時力的主決議沒通過。

時力主決議內容寫道，依據憲法增修條文規定，政黨目的或行為若危害中華民國存在或自由民主的憲政秩序者為違憲，且依據政黨法，若有違憲情事應予解散，由主管機關檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭審理之。

主決議內容指出，統促黨除了2017年對涉入香港眾志秘書長黃之鋒訪台暴力接機，也涉入中國新歌聲台大校園暴力事件，2019年9月香港歌手何韻詩也遭統促黨人士潑紅漆；中共對台統戰益加嚴厲，為維護民主憲政秩序，提案要求內政部依法檢具統促黨相關事證，聲請司法院憲法法庭審理。

時力黨團幹事長徐永明受訪表示，去年10月質詢內政部長徐國勇有關移送統促黨到憲法法庭時，徐國勇曾表示，正在積極蒐證，各種考量都有列入考慮。

徐永明說，時力主決議的要求是移送統促黨至憲法法庭，並不是投票就可讓統促黨解散，因為解散與否權力在大法官手上。

徐永明指出，連部分國民黨立委都支持時力主決議，民進黨再不積極處理，很難對民眾交代，希望民進黨未來不要看到小黨的案子就否決，能夠就事論事。

民進黨團書記長李俊俋受訪時表示，統促黨有沒有違憲，應該由憲法法庭判定，而不是立法院表態決定，強調這非立法院職權。

李俊俋說，民進黨團不是看到時力提案就反對，且今天院會是審查109年度中央政府總預算，坦言時代力量的提案有些莫名。（編輯：蘇志宗）1090120