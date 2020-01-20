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離岸風電拚打亞洲盃 總統：年輕人很驕傲

最新更新：2020/01/20 23:04

（中央社記者王揚宇、郭建伸台北20日電）總統蔡英文今天闡述經濟與產業發展主軸，是用台灣自己的需求來帶動產業發展，然後再進軍國際。而她也以離岸風電為例指出，除了創造供電，將來還可以延伸到亞洲各地的綠能產業，這對年輕人來說是很驕傲的事。

蔡總統今天接受政論節目「新台灣加油」主持人廖筱君專訪時，主持人舉雙薪家庭碰到的困境，以及舉以些微差距敗選的無黨籍立委洪慈庸，因想回家陪女兒成長而不願驗票的案例，詢問總統怎樣透過政策回應年輕人的困境，總統則以照顧面、積極面2大層次說明。

在照顧面上，總統指出，這幾年不管是預算或政策上，都有特別考慮到年輕世代第一哩路的辛苦，所以進行加薪減稅，保證他們的薪水不會掉到一個程度以下，另外就是排除掉稅的負擔，尤其對於年輕的夫妻、有小孩的，讓他們稅的負擔減輕很多，還有生育津貼、幼兒園準公共化制度等。

至於積極面上，總統指出，產業結構要改變，讓年輕人的機會更好，不論他們是要就業、創業，所以產業發展很重要，而「用我們自己的需求來帶動國內發展，然後再往國際走去，這是現在經濟發展與產業發展的主軸。」

總統舉例，台灣需要有穩定供電，但又不要有太多的空氣污染，大家也覺得核電不安全的情況下，很重要的選項就是綠能，目前台灣不論在光電、風電上像急行軍往前推進。

總統表示，台灣推出綠能產業，這個產業帶來先進的工作機會，而歐洲離岸風電各層面的經驗都匯集到台灣來，歐洲投資台灣的投資額也一直在上升。

她強調，以離岸風電來說，台灣應該是最積極甚至於最領先的國家，「將來做完我們自己的供給任務後，我們跟世界各國合組的團隊，就能向亞洲其他國家延伸，年輕人除了創造了自己的供電供給，將來還可以到亞洲各地綠能產業做延伸，這對年輕人來說覺得很驕傲的事情。」

總統也舉高教機、國機國造案例表示，很多中科院的工程師跟漢翔公司的年輕工程師結合在一起，台灣參與了國機國造過程，他們就會被認證，將來到國際上也可以作為競爭之用。（編輯：林孟汝）1090120

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