華時意見版評論 台灣人有自己國家並致力捍衛

曾任美國保守派聯盟主席的祁恩20日在華盛頓時報撰文指出，從民進黨總統候選人蔡英文高票連任可以知道，台灣人有屬於自己的國家，並致力捍衛台灣的自由與價值。（圖取自華盛頓時報網頁washingtontimes.com）

（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）華盛頓時報今天刊出特約編輯祁恩文章指出，從民進黨總統候選人蔡英文高票連任可以知道，台灣人有屬於自己的國家，並致力捍衛台灣的繁榮、自由與價值。

曾任美國保守派聯盟（ACU）主席的祁恩（David Keene）今天在華盛頓時報（Washington Times）意見版撰文指出，自1949年由中國共產黨統治的中國成立以來，中共統治者就誓言不惜動用武力，也要奪回「分離的一省」。

祁恩表示，但台灣逐漸發展成充滿活力的民主政體，在美國支持下，中共的企圖從未發生，北京現任領導人儘管希望能早日解決台灣問題，但也十分清楚，對台灣的任何攻擊都將遭遇強力回擊。

他在文章中指出，隨著台灣的經濟與政治制度逐漸成熟，對於新一代中國人或出生於台灣的年輕一代而言，兩岸統一沒有太多吸引力，認為既不切實際也充滿危險。

曾在2000年大選前訪問台北的祁恩回憶，長期執政的國民黨當時已經陷入麻煩，受到主張台灣為主權國家的民進黨挑戰。多數台灣選民雖然肯定國民黨執政為台灣帶來經濟成功與安全，但也認為國民黨已經執政太久。

祁恩在2000年前總統陳水扁就職典禮時再度造訪台北，當時宣示就任副總統的呂秀蓮認為台灣永遠不會同意接受北京的統治，她也提出「兩個中國」的主張，遭到來自北京的強力反擊。

在此之後，歷史出現轉折，北京開始認為曾經是仇敵的國民黨比民進黨是更適合的合作夥伴。而在台灣，國民黨與民進黨競爭激烈，過去20年來多次政黨輪替，國民黨逐漸被視為是更願意與北京合作的政黨，民進黨則更嚮往真正的獨立。

文章指出，在台灣大選期間，北京一直試圖干預，但香港示威讓台灣人意識到，若是繼續接納親中共的政黨，發生在香港的噩夢將是台灣的未來。

祁恩表示，民進黨大勝的結果清楚表明，台灣人民擁有屬於自己的國家並致力捍衛，不僅因為台灣是他們的國家，也因為台灣的繁榮、自由與價值值得一切代價挺身捍衛。（編輯：林憬屏）1090121