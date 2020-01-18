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瑞士智庫台灣大選座談 學者：中國恐強化施壓

最新更新：2020/01/18 09:16
瑞士民主基金會16日在伯恩舉辦台灣大選座談會，邀請倫敦大學政經學院國際關係教授胡克禮（左1）、陸委會副主委陳明祺（左2）、美國戰略暨國際研究中心亞洲事務資深顧問葛來儀（右3）與談。（駐瑞士代表處提供）中央社記者唐佩君布魯塞爾傳真　109年1月18日
瑞士民主基金會16日在伯恩舉辦台灣大選座談會，邀請倫敦大學政經學院國際關係教授胡克禮（左1）、陸委會副主委陳明祺（左2）、美國戰略暨國際研究中心亞洲事務資深顧問葛來儀（右3）與談。（駐瑞士代表處提供）中央社記者唐佩君布魯塞爾傳真　109年1月18日

（中央社記者唐佩君布魯塞爾17日專電）瑞士民主基金會16日舉辦台灣大選座談會，伯恩市長馮葛芬里讚揚台灣大選很重要，讓歐洲人更加理解中國；美國學者葛來儀則憂心中國可能使用更多手段對台施壓。

駐瑞士代表處表示，瑞士民主基金會（Swiss Democracy Foundation）16日在伯恩市舉辦「台灣總統及立委選舉、兩岸關係及亞太安全展望」座談會，邀請大陸委員會副主委陳明祺、美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）、倫敦大學政經學院國際關係教授胡克禮（Christopher Hughes）等人與談。

瑞士民主基金會主席施密德（Adrian Schmid）及伯恩市長馮葛芬里（Alex von Graffenried）出席致詞。馮葛芬里表示，台灣大選很重要，讓歐洲人更加理解中國。

葛來儀指出，中國國家主席習近平因處理經濟成長放緩、香港抗爭及與美國貿易磨擦等問題，當然不希望跟台灣發生戰爭，但這並不表示戰爭是完全不可能。她認為，中國有很多手段可對台施壓，包括攫取台灣邦交國、軍事演習及降低陸客赴台旅遊等。

葛來儀分析，美國會持續對台灣軍售，也會協助台灣鞏固邦交國關係，但美台之間最重要的是經濟，美台應在貿易暨投資架構協定 （TIFA）下，盡快諮商貿易投資相關議題，逐步推動簽署自由貿易協定，台灣要安全，經濟繁榮是為關鍵，兩者密不可分。她並憂心中國可能使用更多經濟手段對台施壓，籲其他國家強化與台灣經貿關係。

胡克禮在回覆提問「一國兩制還有前途嗎」時表示，從2019年1月習近平主張一國兩制台灣方案後，蔡總統抓住機會堅定拒絕，再加上她對香港情勢的反應讓民調反轉，顯示台灣新世代拒絕一國兩制觀念。

陳明祺表示，這次選舉結果顯示台灣人民維護主權的決心，也期待在此前提下，兩岸關係能和平發展。他觀察中國並非毫無彈性，例如這次武漢爆發不明原因肺炎疫情，經詢問陸方可否送2位專家前往訪查，出乎意外獲得同意，現在台灣有2位醫衛專家在武漢瞭解疫情。

駐瑞士代表黃偉峰表示，民主並非上帝的恩賜，而是台灣人民辛苦爭取的結果，台灣人民感謝美國與其他國家在台灣民主化過程的協助，也希望透過自身的民主經驗，幫助其他國家發展民主。

這場座談會吸引瑞士行政部門官員、國會議員、學者智庫、外交團成員、博士生及媒體約50人出席。與會者認為座談提供多元觀點，具有參考價值。（編輯：林憬屏）1090118

瑞士民主基金會16日在伯恩舉辦台灣大選座談會，邀請歐美多位學者專家與談，現場吸引瑞士官員、國會議員、學者智庫等約50人出席。（駐瑞士代表處提供）中央社記者唐佩君布魯塞爾傳真　109年1月18日
瑞士民主基金會16日在伯恩舉辦台灣大選座談會，邀請歐美多位學者專家與談，現場吸引瑞士官員、國會議員、學者智庫等約50人出席。（駐瑞士代表處提供）中央社記者唐佩君布魯塞爾傳真　109年1月18日
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