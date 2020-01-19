文攻武嚇對台無效 美學者：習近平沒覺醒

「中國也可以繼續採取霸凌、恐嚇和控制的決心」，但美國政治學者戴雅門警告中國，那代價將是把台、港兩個社會推得離中國更遠，「甚至讓台灣與香港都不願認為自己也是中國人」。（圖取自facebook.com/larry.diamond.923）

（中央社記者周世惠舊金山19日專電）台灣日前舉行總統及立委大選，外界用「美中戰爭」來形容美、中、台關係。美國政治學者戴雅門表示，此用詞太強烈及浮誇，重點是中國要從過去無效的軍事恐嚇歷史中覺醒。

戴雅門（Larry Diamond）是史丹福大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institution）資深研究員，11日中華民國正副總統及立法委員選舉當天，戴雅門就在台灣觀選，親眼見證蔡英文總統壓倒性獲勝連任，執政的民主進步黨拿下過半國會席次。

「中國共產黨沒有從歷史學到教訓」。戴雅門接受中央社記者訪問提到，中國自1996年起應該就要學到「文攻武嚇和多數的軍事威脅不會奏效」。

戴雅門指的是1996年的台海危機，前總統李登輝在美演講提出「中華民國在台灣」後，為了阻止李登輝於當年的台灣大選取得連任，中國進行一連串軍事演習，並對台灣外海試射飛彈，海峽之間一時煙硝瀰漫、關係緊張。

而在11日台灣的選舉前，中國航空母艦「山東艦」曾2度航行台海。

戴雅門表示，中國國家主席習近平無論如何還是把航母送到台灣海峽，「中國共產黨現在面臨了香港與台灣的關鍵時刻」。他建議中國，利用這契機「扭轉成有耐心的協商、調整適應，以更謙虛和誠懇的方式來嘗試化解在台灣與香港的情勢」。

「中國也可以繼續採取霸凌、恐嚇和控制的決心」，但戴雅門警告中國，那代價將是把台、港兩個社會推得離中國更遠，「甚至讓台灣與香港都不願認為自己也是中國人」。

戴雅門直言：「習近平做為中國的領導人已成為災難性的失敗，台灣的大選就是最近的一個案例，可惜到目前為止沒有跡象顯示習近平已覺醒。」

正因如此，戴雅門預期未來的台海關係會趨於緊張，他認為台灣「需要提高警覺、有清楚的決心」，這是之所以台灣與美國建立起穩固的夥伴關係將有助於保護中華民國台灣的領土主權與安全。

回應這次台灣大選被外界延伸解讀為「美中戰爭」，戴雅門說「戰爭」是太強烈的字眼、不該浮誇地使用，而是美國釋出堅定的承諾，確保台海爭端以和平及民主方式解決、絕非武力。

他相信，這次的選舉投票是「台灣人對於現狀務實的背書，永續台灣民主的生存繁榮」。

戴雅門指出，台灣選民用高投票率與熱情做出決定性的宣言，「就是台灣人贊成民主，反對中國的恐嚇」。

他解讀這場選舉結果是民進黨、蔡總統和多數台灣人徹底的勝利，反對任何類似以「一國兩制」模式的欺騙承諾與中國統一。

今年68歲的戴雅門是世界知名的民主研究學者，除了擔任智庫胡佛研究所的資深研究員，並在史丹佛大學執教，曾任「民主、發展和法治中心」主任，主持有關台灣民主及阿拉伯改革與民主的研究計劃。他是「民主雜誌」（Journal of Democracy）的共同創刊編輯，也是美國國家民主基金會的高級顧問。（編輯：周永捷）1090119