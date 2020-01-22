澳洲代表：野火危機落幕 盼台灣民眾多多前往

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）澳洲遭到野火肆虐，澳洲駐台代表高戈銳表示，緊急狀態已逐漸平息，感謝台灣政府捐贈口罩及台灣紅十字會發起捐款活動，但台灣給予澳洲協助最好的方式，是民眾照常前往澳洲旅遊、求學或投資。

澳洲東部和南部沿岸地區野火從去年9月延燒至今，造成嚴重損失。台北市澳洲紐西蘭商會日前為野火災後重建舉辦募款活動，募得超過新台幣100萬元，台灣紅十字會也發起捐款活動。另外，台灣政府捐贈了6000個N95口罩。

高戈銳（Gary Cowan）21日接受中央社專訪時表示，澳洲野火造成很大的損失，包括森林、民宅被燒毀，民眾及野生動物喪命。澳洲接受了許多來自海外的協助，包括台灣，「我們對此表達感謝」。

他感謝台灣外交部捐贈口罩以及民間的捐款，但展望未來，他認為，台灣民眾提供協助最好的方式就是造訪澳洲，包括持續到澳洲旅遊、求學、度假打工，以及到澳洲投資。

澳洲旅遊業受到野火的衝擊，但高戈銳表示，野火發生至今，對台灣人赴澳洲旅遊的人數並未造成太大的影響，但他想告訴台灣民眾的是，緊急狀態已逐漸平息，澳洲期待海外旅客的光臨。

如果台灣民眾仍有顧慮，他希望原本計劃前往澳洲的人不是取消行程，而是改期前往。

澳洲幅員廣闊，面積大約是台灣的220倍。他說，雖然野火燒毀的面積約相當於3個台灣，但澳洲大部分地區並未受到影響。

至於後續台灣可以提供的協助，高戈銳表示，台灣捐贈的口罩很有幫助，未來是否需要更多口罩，仍須視情況而定。他說，澳洲各地社區需要的可能是資金的挹注。

他指出，澳洲政府已採取兩項重要措施，包括成立負責野火災後重建的政府單位，以及撥款20億澳元（新台幣約417.5億元）作為協助重建的費用。若台灣民眾願意提供捐款協助，澳洲很歡迎，但他還是認為，最好的協助方式就是造訪澳洲。

有意前往澳洲的民眾如果想知道某個地方是否受到野火的影響，他建議可在安排行程時到這個網站查詢：https://www.australia.com/en-us/travel-alerts.html （編輯：林淑媛）1090122