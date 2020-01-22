澳洲駐台代表：雙邊合作成果豐 新一年新發現

（中央社記者陳韻聿台北22日電）澳洲駐台代表高戈銳表示，澳洲和台灣近年在能源、教育、經貿等領域的合作成果豐碩，他已將今年的台澳關係發展主軸設定為「發現澳洲，發現台灣」，期待進一步拓展並深化雙邊合作。

高戈銳（Gary Cowan）21日在接受中央社專訪時再度代表澳洲政府祝賀總統蔡英文連任成功，並對台灣自1987年解嚴以來30多年的民主發展進程，以及台灣選舉過程中各方得以自由開放地進行辯論表示肯定。

高戈銳預告，他將今年的台澳關係發展主軸設定為「發現澳洲，發現台灣」（Discover Australia, discover Taiwan），以期在既有基礎上進一步拓展並深化雙邊合作，為此將規劃一系列活動和工作項目，將於2月正式啟動。

盤點澳洲和台灣近年的雙邊合作成果，高戈銳指出，能源是表現相對突出的領域，包括去年11月正式落成啟動的台灣首座離岸風場海洋風電Formosa 1，以及興建中、規模更大的海能風電Formosa 2，皆由澳洲的麥格理集團（Macquarie）在跨國團隊中扮演領導角色。

此外，台灣也與澳洲簽訂液化天然氣的長期供應合約，來源為台灣在澳洲北領地（Northern Territory）和西澳州（Western Australia）的兩個投資計畫；澳方不僅樂見來自台灣的投資，也樂意協助提升相對低汙染的液化天然氣在台灣境內能源使用結構的比例。高戈銳認為，除了風電和太陽能等綠能，「零碳排」的氫能也是前景尤其看好的雙邊合作項目。

值得注意的是，澳洲去年首度與台灣和美國共同主辦全球合作暨訓練架構（GCTF）印太區域良善能源治理研討會，另一個共同主辦方則為日本。

除了能源，高戈銳指出，生物醫學也是澳洲的強項，台灣已有超過20家企業在當地進行投資或臨床試驗；另一個澳洲優勢產業礦業，則有台灣的台塑集團與全球第4大鐵礦公司、澳洲的FMG聯手開發西澳州的「鐵橋」（Iron Bridge）鐵礦場。至於台灣和澳洲皆有長足發展的農業，高戈銳表示，雙邊的有機食品認證相互承認機制已進入最後完善階段，一旦施行，可望顯著提升雙邊農產品進出口表現。

高戈銳提到，台澳在教育文化領域的合作成果也有目共睹，其中包括在澳洲穩定成長的台灣留學生和打工度假或遊學人口，而澳洲也十分樂意協助台灣政府推動「2030雙語國家政策」、達成在2030年前將台灣打造成雙語國家的目標。

台北故宮去年首度在澳洲舉辦文物展，在位於雪梨的新州美術館（Art Gallery of New South Wales）展出「肉形石」、「清明上河圖」和「宋徽宗書牡丹詩」等共計87組、153件文物，題為「天地人:臺北國立故宮博物院珍寶展」。

高戈銳說，展覽在雪梨當地引發熱烈迴響，造訪人次數以萬計。他指出，去年的台澳關係發展主軸為「分享我們的寶藏，創造我們的未來」（Sharing our treasures, creating our future），澳洲因此也引進澳洲國家博物館（National Museum of Australia）的國寶級珍品在台灣博物館展出，呈現傳統綿延數千年的澳洲原住民樹皮畫和木雕木刻，總計有超過140件展品。

高戈銳邀請台灣民眾把握即將到來的農曆年假期，欣賞這個展期只到2月9日，規模盛大且展品實屬珍稀的展覽。（編輯：林淑媛）1090122