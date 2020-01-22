財產申報不實遭監察院罰9萬元 陳明文：純粹漏報

（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）監察院今天發布最新廉政專刊，民進黨立委陳明文因未據實申報配偶財產，被監察院認定申報不實，遭罰9萬元。陳明文服務處回應，他的配偶3筆保險及1筆事業投資是疏忽漏報。

根據監察院今天公布的155期廉政專刊指出，陳明文申報104年11月15日財產時，未據實申報配偶保險3筆及配偶事業投資1筆。監院認為陳明文所述申報不實的理由不足採信，應認定為故意申報不實，因此去年裁罰處分新台幣9萬元，並在去年9月23日確定處分。

陳明文立委服務處表示，104年的財產申報漏報被罰9萬元，主要是因為陳明文妻子廖素惠有3筆保單漏報與1筆事業投資漏報，保單漏報金額333萬848元，事業投資部分，則是廖素惠從胞弟死亡後繼承，總計18萬7630股，後來廖素惠因忙於處理胞弟後事未詳查而漏報。

陳明文服務處指出，已主動簽署「介接（定期財產申報資料）授權書」，授權監察院可主動查核陳明文及他的配偶的金融資產，避免日後再有類似漏報問題。廖素惠3筆保險及1筆事業投資漏報，純粹是疏忽造成。

另外，陳明文去年9月3日在高鐵失而復得300萬元現金，嘉義地檢署隔天依報紙報導剪報分他字案，朝涉違反洗錢防制法及財產來源不明等方向調查。這起事件引起社會關注，立委選舉期間也遭對手質疑有財產申報不實問題。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊指出，陳明文遺失300萬元案件，相關告發涉及刑責部分，由承辦檢察官偵辦，調查相關人員的金錢流向，也請當時搭乘高鐵同車廂的乘客說明，近期將偵結，屆時會統一向外界說明；另外，遺失300萬元案是否有財產申報不實，為監察院職權，應由監察院調查認定。（編輯：洪學廣）1090122