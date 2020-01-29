高碩泰受新聞週刊專訪 盼美派閣員參加總統就職

（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）駐美代表高碩泰接受美國「新聞週刊」專訪表示，香港局勢證明「一國兩制」是謊言，不會是台灣的選項。美國如派閣員級代表到台北參加總統就職典禮，將進一步表達對台支持。

中華民國總統蔡英文11日以817萬多票、57%得票率擊敗國民黨總統候選人韓國瑜，連任成功。「新聞週刊」（Newsweek）選後專訪高碩泰，美東時間27日在官網刊出問答內容。

高碩泰說，這場選舉展現出台灣2300萬人在前線抵抗北京專制「歐威爾式胡言亂語」（Orwellian nonsense）與霸凌，始終堅定不移，是印太地區明確且無懈可擊的民主夥伴，美國等理念相近的夥伴應大方對台灣民主與經濟繁榮展現支持。

他說，派遣閣員級代表出席蔡總統5月連任就職典禮將是美國展現決心的具體做法，透過雙邊貿易協定早期談判加強台美戰略與經貿合作，也將是同等重要的一步。

被問及台灣是否與北京謀求兩岸統一的目標漸行漸遠，高碩泰直言，台灣完全無法接受北京提出的「一國兩制」方案。面對中國公然與暗中片面改變海峽兩岸現狀，台灣別無選擇，只能繼續鞏固自身民主機制並建立足夠防禦能力。

高碩泰說，即使中國不斷外交施壓、軍事「秀肌肉」，台灣仍毫不畏懼、提高警覺，同時保持不挑釁、不冒進的態度，以防台海爆發嚴重衝突。

高碩泰敦促中方尊重台灣大選結果及人民意志與決心，「我們在與中國的關係上一定不會挑釁，但我們必須具備充分防禦能力，嚇阻任何形式侵略或敵對軍事行動」。

被問到中國治港與治疆政策對台灣大選產生多大影響，高碩泰表示，「一國兩制」在香港的實踐向全世界展現專制與民主無法共存，這套號稱魔術公式的方案已證明是錯誤、完全失敗、徹頭徹尾的謊言，永遠不會是台灣的選項。

他說，台灣十分關切香港自由與民主受侵蝕，香港過去半年多因「反送中」而爆發的街頭抗爭，不僅讓台灣人更珍惜現有民主制度與生活方式，也讓台灣人更明瞭「一國兩制」不可行。

高碩泰敦促中國認真思考台灣人民透過選舉結果表達的期望，面對現實，選擇和平與具建設性的兩岸關係正確道路。他說，台灣人不喜歡一直被威脅或打壓，這場選舉釋出響亮且明確的訊息，「我們擁有成功的民主制度和不錯的經濟，值得中國尊敬」。

高碩泰說，台灣的民主成就為中國帶來另一種壓力，除明確挑戰北京領導階層外，台灣也是香港與新疆受壓迫人民，以及數以百萬計的中國天主教地下教徒的希望燈塔。（編輯：郭中翰）1090129