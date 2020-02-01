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友邦挺台入世衛 外交部：全球防疫不應有漏洞

最新更新：2020/02/01 17:23

（中央社台北1日電）友邦巴拉圭外交部、貝里斯外長及宏都拉斯國會支持台灣加入世界衛生組織(WHO)，外交部除表達感謝外，也強調武漢新型冠狀病毒正在全球持續蔓延，引起國際社會高度關切與憂心，更凸顯台灣參與WHO的必要性與急迫性。

外交部今天表示，宏都拉斯國會在1月29日無異議通過決議促請宏國外交部聲援台灣加入「世界衛生組織」(WHO)及參與「世界衛生大會」(WHA)。此外，巴拉圭外交部在1月31日也推文支持台灣參加WHO第146屆執行委員會(EB)；貝里斯外長艾林頓(Wilfred Elrington)同日也拍攝短片公開呼籲WHO應納入台灣。

外交部對宏都拉斯、貝里斯及巴拉圭三個友邦，堅定支持台灣參與WHO的情誼表達誠摯感謝。

外交部指出，中國武漢新型冠狀病毒(2019-nCoV)正在全球持續蔓延，引起國際社會高度關切與憂心，更凸顯台灣參與WHO的必要性與急迫性。外交部由衷感謝友邦政府與人民對於台灣參與WHO的支持與協助，並重申全球防疫不應有漏洞。

身處對抗武漢肺炎的最前線，外交部指出，台灣有絕對需要參與WHO對抗新型冠狀病毒的專家會議，並受邀以觀察員身分出席WHA，以維護全球公衛安全，建構完備的防疫網絡。（編輯：郭萍英）1090201

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