國際青年大使返台 田中光期許繼續為台灣爭光

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（中央社記者楊堯茹台北11日電）外交部「國際青年大使交流計畫」成員今天晉見總統賴清德，並出席外交部舉辦的感恩餐會，外交部政次田中光於餐會表示，感謝青年大使將台灣的友誼及溫暖傳遞友邦人民，期盼青年大使繼續在各領域為台灣爭光。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部「國際青年大使交流計畫」成員上午在外交部長林佳龍陪同下，赴總統府晉見賴總統，外交部在中午舉辦感恩餐會，肯定青年大使於8月20日至31日順利訪問中美洲友邦貝里斯與瓜地馬拉，協助深化邦誼及雙邊交流。

田中光在主持餐會時表示，感謝青年大使們向友邦展現台灣多元文化及良善力量，並將台灣的友誼及溫暖傳遞友邦人民；青年是台灣未來的希望，期盼青年大使繼續在各領域為台灣爭光。

田中光也說，特別感謝貝里斯及瓜地馬拉駐台大使館的協助，讓計畫圓滿成功。

外交部表示，青年大使在訪問期間獲得瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）及第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）親自接見，另與貝里斯外交、外貿、文化暨科技部長馮賽卡（Francis W. Fonseca）等多位友邦政要互動。

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外交部指出，今年特別舉辦青年大使短影音競賽，鼓勵學生創作短影音分享集訓與出訪歷程及心得，外交部共選出8件得獎及優等作品，並在餐會頒發獎品及獎狀，期盼透過社群媒體平台的分享讓更多優秀大專院校青年加入青年大使計畫。

外交部說，「國際青年大使交流計畫」為政府協助青年參與國際事務的重要計畫，自98年開辦以來已培育逾1800名優秀大專院校學生出國訪問交流，藉由新世代的創意與觀點宣傳介紹台灣文化，呈現台灣優質軟實力。（編輯：謝佳珍）1131111