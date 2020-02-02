日議員捐台口罩防武漢肺炎 謝長廷：很感動

（中央社記者楊明珠東京2日專電）俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情擴大，口罩需求大增。駐日代表謝長廷在臉書表示，2天前日本國會議員到代表處捐贈3000副口罩給台灣，他非常感動。

謝長廷昨晚在臉書上寫道：「2天前日本台灣親善協會會長衛藤征士郎與國會議員山本順三來代表處拜訪，並帶來3000副口罩說要送台灣。他們大概是從媒體看到台灣口罩不足的新聞。好意非常感動，依他們的意思寄回台灣。」

謝長廷表示，台灣每天生產400萬副口罩，他相信缺貨只是短暫現象。聽說日本也斷貨了，昨天他特別去商店了解，果然一盒30或50個的抽取式口罩都沒了。

他說，主要是日本原本從台灣或中國進口口罩，現在貨源國不出口，日本當然也很快斷貨。但3副口罩包裝的都有在賣，架子上還貼有每天限買1至5袋（各店家不一樣）的告示，這些可能是日本製的，價錢貴很多。

受到武漢肺炎的影響，日本也陸續出現口罩缺貨情形。

日本神戶新聞報導，販售約30種高機能口罩的網購平台MonotaRO販售的口罩已缺貨。東急手創館（Tokyu Hands）位於神戶市中央區的三宮店也是從1月20日以來口罩類商品大賣。

報導說，兵庫縣豐岡市的豐岡醫院表示，現在醫療用口罩業者幾乎無法出貨，所以很難購得醫療用口罩，如果貨源短缺的情況持續幾個月的話，情況將變得嚴峻。

神戶市消防局也倍感苦惱。神戶市內33輛救護車每輛保持配備900副口罩，每2週請業者補充貨源，但現在有業者表示，下次能否補足口罩數量還不太清楚。

生產醫療用口罩的日本麥迪康公司（Medicom Japan）表示，1月23日起訂單就如雪片般飛來，通常一天接獲的訂單是10箱，但最近暴增至上千箱。

麥迪康在中國上海的工廠也正加緊趕工製造，以因應當地需求，因為上海市已下令限制口罩出口，所以何時上海廠生產的口罩可供應日本，情況未明。（編輯：周永捷）1090202