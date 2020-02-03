國民黨立院黨團呼籲讓台灣加入WHO與WHA防疫行列

（中央社記者范正祥台北3日電）武漢肺炎疫情持續擴大，國民黨立法院黨團今天發布聲明，呼籲國際社會正視台灣全球防疫地位與貢獻，讓台灣加入世界衛生組織（WHO）與世界衛生大會（WHA）的防疫行列。

國民黨團在聲明稿中也向對岸喊話，指出中國大陸若如同所言，比誰都關心台灣健康，就應放掉所有非防疫考量，全力支持台灣加入WHO與WHA。

聲明稿表示，武漢肺炎全球延燒，多國陸續聲援台灣加入WHO與WHA，意味著普遍認知以現今全球化的世界，若無通力合作的國際關係及體系，就不可能讓疫情風險降至最低，台灣不是全世界核心，但全球防疫卻不能缺少台灣的共同努力。

國民黨團表示，中國大陸爆發武漢肺炎迄今，WHO已將疫情列入「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），是對人類健康威脅「異常重大」的公共衛生事件，都須通報與互相分享病情資訊，是一個極重要的防疫行為。

國民黨團指出，台灣防疫與醫學具備極高水準，更值得將經驗提供其他國家作為參考。然而台灣擁有的研究數據、防疫經驗、病情掌握等可共享重要數據，皆被WHO或WHA拒於門外，導致PHEIC重要目標「共同面對並解決問題」出現漏洞，讓病情可能持續失控，此罪魁禍首將會是中國大陸。

在聲明稿中，國民黨團表示，維護人類的健康福祉為普世價值，強化醫療人權更是各國努力目標，然而卻因中國大陸自私考量，將導致PHEIC出現大漏洞；因此嚴厲譴責中國大陸，濫用政治因素、意識形態不斷打壓台灣參與WHO、WHA的機會，此舉粗暴、無情的動作，嚴重打擊各國共同防疫的決心與努力，更無視台灣與各國病情無法資訊分享對接，讓台灣自行面對，任由自生自死，毫無人道可言。

國民黨團表示，武漢肺炎就如同照妖鏡一般，中國大陸是否讓台灣參與世界防疫的具體作為，台灣在看，世界各國也在看。（編輯：蘇志宗）1090203