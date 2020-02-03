民團籲通過台灣參加WHO共同決議 朝野正面看待

（中央社記者王揚宇、范正祥、郭建伸台北3日電）武漢肺炎疫情蔓延，民團今天呼籲新國會通過共同決議文，支持台灣參加WHO等；朝野黨團對此多表正面態度，但這仍需等立法院新會期正式開議後，才有辦法處理。

台灣聯合國協進會、民進黨立委黃秀芳辦公室等單位今天召開記者會，呼籲台灣新國會應不分朝野盡速通過共同決議，支持台灣參加世界衛生組織（WHO）等，他們也把陳情信交給立法院正副院長辦公室及拜訪各黨團，尋求支持。

信件內容提到，呼籲台灣新國會不分朝野盡速通過以下「決議」；第一、抗議中國打壓台灣參加WHO決議；第二、台灣朝野共同通過，支持台灣參加WHO決議；第三、呼籲WHO盡快將台灣排除於中國疫區範圍，因為台灣不屬於中國。

對此，長期在立法院衛環委員會的民進黨立法院黨團副書記長黃秀芳指出，今天拜訪各黨團都得到好的回應，希望在立法院第一會期開議的時候，能夠有一個朝野決議，就是台灣加入世衛組織，這是未來的目標。

黃秀芳也說，加入WHO，這次是一個非常好的時機點，因為發生武漢肺炎疫情時，國外搞不清楚台灣與中國是怎樣的關係，而台灣就是台灣、中國就是中國，這是兩個不同的世界，而且很多國家認為台灣的健保、醫療做得很好，若能加入世衛組織，相信台灣可以貢獻醫療經驗。

民進黨立法院黨團副書記長、中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源指出，人民的健康不應該用政治打壓，新會期絕對會集合所有力量，關心台灣人民的健康，讓台灣醫療的國力、防疫的能力能造福世界上更多的人民。

針對台灣聯合國協進會等希望立法院通過決議，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安受訪指出，黨團上午已發出聲明表達立場，呼籲國際社會正視台灣全球防疫地位與貢獻，讓台灣加入世界衛生組織（WHO）與世界衛生大會（WHA）的防疫行列。

國民黨聲明稿表示，武漢肺炎全球延燒，多國陸續聲援台灣加入WHO與WHA，意味著普遍認知以現今全球化的世界，若無通力合作的國際關係及體系，就不可能讓疫情風險降至最低，台灣不是全世界核心，但全球防疫卻不能缺少台灣的共同努力。

國民黨團在聲明稿中也向對岸喊話，指出中國大陸若如同所言，比誰都關心台灣健康，就應放掉所有非防疫考量，全力支持台灣加入WHO與WHA。此外，武漢肺炎就如同照妖鏡一般，中國大陸是否讓台灣參與世界防疫的具體作為，台灣在看，世界各國也在看。

時代力量立法院黨團總召邱顯智則說，這幾點訴求，時力一定會全力支持，「我們在上一屆有多位委員都到紐約參與UN for Taiwan的活動」，因此是絕對毫無疑問的。

邱顯智也說，未來黨團協商時，他一定會非常努力促成這樣的決議，這3點訴求應該是台灣人的普遍共識，因此希望各黨團正視台灣人的生命安全，做出共同決議，告訴全世界台灣在防疫這塊，真的應該加入世衛組織。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶表示，台灣若能在國際防疫角色上貢獻世界，不管是加入WHO或WHA觀察員，都是很好的事情，她期待新國會能夠屏棄過去意識形態和不同黨派意見；由於今天才接獲聯合國協進會等拜訪，明天舉行黨團會議後將再發表正式聲明。（編輯：林興盟）1090203