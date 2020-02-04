日台親善協會會長衛藤征士郎：歡迎蔡總統訪日

日本台灣親善協會會長衛藤征士郎3日晚間在協會新春團拜時致詞說，台灣是亞洲和平、安定、繁榮、自由民主的核心，美日應在同盟的基礎上力挺台灣。中央社記者楊明珠東京攝 109年2月4日

（中央社記者楊明珠東京4日專電）日本台灣親善協會會長衛藤征士郎昨晚在新春團拜時表示，日本既然能邀中國國家主席習近平訪日，那麼日本也很歡迎總統蔡英文訪日。這就如他所說，美日在同盟的基礎上挺台灣。

日台親善協會3日晚間在東京一家飯店舉行新春團拜，10多名日本國會議員出席或派代表出席，駐日代表處副代表蔡明耀也率駐日官員和僑胞與會。

現任眾議員、前眾議院副議長的衛藤征士郎致詞表示，台日關係友好，要將台灣精神與日本精神融合成一種新的精神。台灣是亞洲非常重要的國家，是亞洲和平、安定、繁榮、人權、自由以及開放式民主主義的核心，為了讓台灣能有更大的發展，美日應該在同盟的基礎上力挺台灣。

蔡明耀致詞時表示，一直秉持著台日關係愈來愈重要的信念盡全力工作。聽到衛藤的致詞，感到很高興。綜觀當前的亞洲局勢，台日關係確實日趨重要。

他說，像是目前中國發生2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情，情況緊急，日本有20個確診病例、台灣有10個確診病例，病毒是無國界的，所以台灣加入世界衛生組織（WHO）、參與世界衛生大會（WHA）是很重要的，感謝日本首相安倍晉三、外相茂木敏充等支持台灣參與WHO、WHA。

日本產經新聞報導，由280多名日本國會議員組成的「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司近期將召開幹部會議，討論應採取什麼具體行動協助台灣加入WHO。

對此，衛藤受訪時表示，日台親善協會由日本各都道府縣派一、兩名國會議員做為代表組成顧問群，也會有行動挺台灣加入WHO。

安倍日前在國會答詢時言及台灣有必要加入WHO外，在國會開議的施政方針演說時，提及今年夏天的東京奧運是「復興奧運」，要對2011年311東日本大震災後馳援的國家表達感謝並讓世人看見災區重建的情況，當講到為迎接奧運311災區接待城時，提到岩手縣野田村接待的是台灣時，議場頓時掌聲如雷。

對此，衛藤受訪時表示，聽到安倍強而有力講出「台灣」兩字，讓議員們感到很興奮，拍手叫好。

衛藤說，311大地震後台灣捐贈200億日圓，還有台灣的立委到災區協助賑災，日本對這份恩情永遠不會忘記，也會持續報恩。

衛藤日前得知台灣為了對抗武漢肺炎缺口罩的情況，他與日台親善協會成員、參議員山本順三到駐日代表處拜會並捐贈了3000個口罩，盼駐日代表謝長廷代為轉交，當看到謝長廷在臉書公開此事，也受到台灣媒體報導後，他感到很高興。

對於有媒體報導傳美國邀請蔡總統在5月20日就職典禮後前往華府會晤高層一事，衛藤說，如果美國總統川普邀請蔡總統訪美，日本既然能邀習近平訪日，那麼日本也很歡迎蔡總統訪日，這就如他在致詞時所說，美日在同盟的基礎上挺台灣。

對於蔡總統當選連任，衛藤說這讓他感到很高興，1月11日在得知選舉結果後，他立刻發賀電道賀。（編輯：陳永昌）1090204

日台親善協會3日晚間在東京一家飯店舉行新春團拜，會長衛藤征士郎致詞時表示，台日可將各自擁有的精神融合成新的精神，強化合作。中央社記者楊明珠東京攝 109年2月4日