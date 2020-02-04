郝龍斌登記選國民黨主席 胡志強現身力挺

（中央社記者余祥台北4日電）前台中市長胡志強以及多位青壯派民代今天陪同前副主席郝龍斌登記參選國民黨主席。至於為何台中人未力挺也登記參選的台中立委江啟臣，胡志強並未正面回應僅說，黨內選舉大家都是一家人，盼越選越團結。

國民黨主席補選3月7日舉行，青壯派立委江啟臣昨天先完成登記程序，郝龍斌今天則在胡志強、全國農會理事長蕭景田、立委林奕華、魯明哲、賴士葆、費鴻泰、台北市議會議長陳錦祥、台北市議員徐巧芯、游淑慧、鍾沛君等人的陪同，大陣仗完成登記，並遞交4萬632份的連署書。

媒體關注胡志強現身是否代表力挺郝龍斌，而非同為台中人的江啟臣，胡志強並未正面回應，他說，希望國民黨越選越團結，團結更有力，黨內選舉大家都是一家人。

郝龍斌說，謝謝各個世代、有民意基礎的人支持他，讓他參選黨主席的信心大增，國民黨最重要的就是人才培養，未來的決策核心一定有青壯世代，一級主管也會讓青壯世代參與，比例沒有上限，尤其是黨內青年幹部只要有決心參選，國民黨一定積極培養，為國民黨注入新血。

他說，做黨主席最重要的就是無私、無我，他一定會無私協助國民黨走出困境，並輔佐中興之主、培養接班梯隊，更不會以黨主席作為其他政治職務的跳板。

至於與江啟臣對戰的優勢為何，郝龍斌說，他擔任黨務工作一段時間，對黨務有所了解，他也擔任過環保署長、台北市長，有行政歷練，他會專職做黨主席，全心全意了解黨員和民眾心聲，且他沒有包袱，會進行黨務改革的工作。

江啟臣主張國民黨應針對兩岸論述進行辯論，郝龍斌也認同，希望透過對話、討論甚至辯論凝聚共識；至於江啟臣提到，國民黨應有魄力貫徹黨紀，郝龍斌說，他擔任副主席時就一再強調貫徹黨紀，對於違反黨紀的人一定要懲處，尤其要限縮參選的權利。

郝龍斌日前表示，若中國大陸不承認中華民國，三通可以考慮有無必要繼續下去，遭新黨主席郁慕明批郝龍斌變「小綠」。郝龍斌說，捍衛中華民國一直是他的理念，但「一國兩制」台灣民意不能接受。

未來擔任黨主席，是否會加強國際連結，郝龍斌說，未來一定要有駐美代表，從事對美工作，爭取國際間對台灣的認同，以及對國民黨的了解。

武漢肺炎疫情延燒，政府推動口罩購買實名制，每人7天內限購2片，郝龍斌說，行政措施失當是造成民眾心理恐懼的因素，政府應想辦法免除民眾心中恐懼。（編輯：謝佳珍）1090204

前台北市長郝龍斌（前）4日前往國民黨中央黨部，進行黨主席補選參選登記後，高喊「主席選郝、台灣更好」。中央社記者謝佳璋攝 109年2月4日