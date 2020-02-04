國民黨團：支持口罩實名制 但防疫措施要配套

（中央社記者范正祥台北4日電）行政院決定6日起購買口罩將採實名制，國民黨立法院黨團今天對此表示支持，但也提醒防疫要配套。黨團總召林為洲認為，配套應有特別條例與特別預算，有足夠預算與物資才能有效執行防疫。

國民黨團召開記者會，林為洲主持，關注政府對於武漢肺炎防疫作為，黨籍立委陳玉珍、葉毓蘭、吳斯懷、張育美出席，中華民國退警總會總會長耿繼文也與會。

林為洲表示，支持實名制，實名制做法比較能控制口罩避免囤積，但是恐怕是防止囤積的功能大於防疫，防疫措施最重要的還是要配套，相關配套現在還不是很完整。

談及防疫措施要配套，新竹縣選出的林為洲以口罩實名制雖可在6000多個健保藥局購買為例指出，全台藥局大部分集中在大都市，新竹縣部分鄉鎮只有一個健保藥局，想像一下北埔鄉只有一個藥局，民眾都去排隊買口罩同樣有問題。

林為洲表示，「防疫措施要配套」，不能只是見招拆招，沒有整體配套。譬如防疫照顧假有沒有配套？能不能落實？讓業界損失少點，請假的人損失不會那麼大。

他說，配套也應有特別條例與特別預算，有足夠預算與物資才能有效執行防疫。

葉毓蘭表示，員警也反映買不到口罩。根據警政署提供的資料顯示，從1月24日至2月3日，各縣市政府警察機關每人10天分配的口罩量，六都居然都少於5個。

葉毓蘭說，現在不是口罩1片8元、6元或5元的問題，而是如何讓人民安心睡著，尤其是在第一線執勤的員警，每天需要的口罩數量非常龐大，不小於醫護人員，呼籲政府在實施實名制購買口罩之後，重新檢視警察人員口罩配發數量。

陳玉珍指出，民眾恐慌心理嚴重，政府應向民眾建立正確防疫宣導，現在到底哪些人要戴口罩？那些人不用戴？那些場合需要戴？那些場合不需要？政府的防疫宣導真的還需要加把勁，政府應該讓民眾安心，在公共衛生宣導應該講清楚。

吳斯懷表示，國軍各指管通勤作戰中心、指揮所都是密閉空間，容易造成群聚感染的易發場所，每年實施的漢光演習中都有標準的SOP流程，一旦指揮中心發生群聚感染，如何轉移、感染官兵如何管制，醫療資源如何運用，都有詳盡的計畫。

吳斯懷指出，國防部應重新檢視、演練各軍種面對疫情爆發SOP流程，是否合乎現況，哪些部分必須修正遭受群聚感染的應變計畫、指揮所遷移計畫，盡速修訂；軍人是國家安全的第一道防線，政府不能忽略軍人防疫，必須要提出完整配套。

張育美指出，醫護人員面對疫情擴大，心理壓力沉重，尤其是地區的診所、牙醫，應將地區診所醫護人員的口罩使用數量列入首要供應序列。（編輯：蘇志宗）1090204