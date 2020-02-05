口罩實名販售6日上路 立委臉書標示便民訊息

（中央社記者范正祥台北5日電）口罩販售實名制2月6日上路，多位區域立委在個人臉書主動協助宣導防疫，並標示選區的健保藥局，方便民眾查看獲取資訊。

中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情持續升溫，全球掀起搶購口罩亂象，為遏止國人搶購、囤積口罩的風潮，中央流行疫情指揮中心日前宣布，口罩販售實名制6日上路，希望讓更多有需要的民眾買得到口罩，並讓資源利用公平及透明。

國民黨立委林德福今天在臉書發文宣導，6日起購買口罩將全面採用實名制，必須持健保卡在全國健保特約藥局才買得到。他也標示選區所在新北市永和區與中和部分地區的健保藥局地圖，並提供連結衛服部健保特約醫事機構，方便民眾查詢。

另外，國民黨立委洪孟楷也透過臉書為鄉親整理選區所在的淡水區、林口區、泰山區、八里區、三芝區、石門區健保特約藥局資訊，方便有需要的民眾就近購買。

洪孟楷表示，儘管這項政策還有須加強之處，他會持續要求政府，也請鄉親有任何意見都可反映，但在初期請需要的民眾要購買時，務必記得帶健保卡才能購買。

民進黨立委蘇巧慧也在臉書宣導，為了讓口罩購買更公平、更透明，行政院拍板6日起實施口罩實名制販售。對於選區所在的新北市樹林區、鶯歌區、新莊區西盛9里許多鄉親詢問口罩販售實名制實施內容，她也在臉書幫選民整理出可以購買口罩的健保特約藥局地點。

蘇巧慧呼籲，健康的人可以不用隨時都戴口罩，平時只要勤洗手即可有基本的健康防護，把口罩留給真正需要的人，大家互相體諒幫忙，一起來度過這次難關。（編輯：紀淑芳）1090205