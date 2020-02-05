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疫情延燒是否停止補選 江啟臣：選舉單純無影響

最新更新：2020/02/05 14:41

（中央社記者劉冠廷台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，前國民黨副秘書長張雅屏今天拋出停止國民黨主席補選的想法，黨主席參選人、立委江啟臣說，目前選舉很單純，與疫情、防疫沒有任何影響，除非黨中央有特別的想法。

武漢肺炎疫情延燒，前國民黨副秘書長張雅屏上午以國民黨促成武漢包機為例，在臉書呼籲此時正需要國民黨與對岸交涉之時，應停止黨主席補選。他也認為，最大在野黨的黨魁選舉停辦，綠營推動的罷韓更沒有不停的理由。

對此，江啟臣今天下午在接受媒體訪問時表示，目前選舉很單純，與疫情、防疫沒有任何影響，除非黨中央有特別的想法，這部分要由黨中央來回答。

對於表態投入國民黨主席補選的前副主席郝龍斌，昨天到黨中央登記時，前台中市長胡志強陪同前往，江啟臣說，他不擔心胡志強不支持，從過去參與立委選舉、台中市長初選，胡自強對他的照顧與愛護，他有非常深的感受。

江啟臣表示，胡志強對黨的世代交替，在過去也曾說過許多話，希望國民黨更好，貼近社會脈動，這是胡志強一路來愛護國民黨的心情。

此外，由於國民黨立法院黨團上週在進行立法院正副院長選舉時，出現投錯票的狀況，有傳言這是黨團內部刻意的作為，要給國民黨青壯派下馬威，江啟臣對此表示，黨團不管是誰帶領，整個黨團就是一家人，是一個團隊，這團隊若出了任何問題，是整個黨團以及黨受影響。

江啟臣指出，在黨團自主的情況下，每一個成員對黨團都有責任，所以只要黨團出事，大家都要共同負責；因此，今天要檢討的，是為何出這樣的差錯，大家共同來面對，接下該如何防止狀況再發生，以及若未來再出現類似狀況，黨紀要如何處理，這才是討論的重點。（編輯：紀淑芳）1090205

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