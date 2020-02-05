賴香伶：防疫假要有配套 政府應先調查需求

（中央社記者郭建伸台北5日電）針對公務員可請防疫照顧假，台灣民眾黨團總召賴香伶表示，政府機關同時有公務員跟適用勞基法員工，政府應先調查需求，不要只有通令沒有配套。

因應武漢肺炎疫情，中小學延後2週至25日開學，勞動部宣布，身為受僱勞工的父母其中一人，可以請14天防疫照顧假；人事行政總處今天也決定公務員比照勞工，在11日到24日這14天內請「防疫照顧假」，給假不給薪。

賴香伶表示，黨團肯定中央為防疫付出心力，心疼第一線優秀的公務員，但政府機關內不僅有公務員，也有適用勞基法的員工，可能變成同一機關有兩種制度。

賴香伶解釋，公務員雖然防疫照顧假給假不給薪，但有7天的有薪家庭照顧假，她認為14天相當短暫，是政府該權宜因應的時期。

賴香伶指出，基於緊急性跟臨時性，政府應該先統計公私營單位12歲以下兒童的家長，調查後再確認需求，政府再決策是否給薪或給津貼，不要只有「給假不給薪」作為唯一方式。

她強調，人事行政總處可以多做一步，而不是只有公文通令，沒有任何配套。

賴香伶說，她自己的辦公室同仁也有國小學童，不論適用勞基法與否，「就是可以用全薪放家庭照顧假」，這是她在可做到的能力範圍內，讓員工有選擇的權益。

賴香伶也提到，現行法律沒有防疫照顧假，黨團目前不會提修法版本，但她在開議後會提出性別工作平等法、就業保險法修法版本，讓家庭照顧假延長，不只有7天，並輔以生活照顧津貼的概念。（編輯：林淑媛）1090205