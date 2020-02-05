立院正副院長投錯票 林為洲：明天黨團大會檢討

（中央社記者余祥台北5日電）國民黨中常會今天通過中央政策會執行長由國民黨立院黨團總召林為洲接任，並檢討立法院正副院長選舉未票票入匭一事，林為洲表示，明天黨團大會將全面檢討，接下來召委選舉、行使同意權等不容再犯一樣的錯。

立法院1日舉行立法院正、副院長選舉投票，國民黨在這屆拿下38席立委，但上午院長選舉開票時，國民黨院長人選賴士葆僅獲36票，疑似有國民黨立委投錯票；下午副院長選舉開票時，國民黨副院長人選楊瓊瓔也只拿下36票。

國民黨下午召開中常會，文傳會代理主委王育敏會後轉述時表示，對於黨提名人選未能獲得38位黨籍立委全數選票，林為洲說明，黨籍立委出現投錯票、未請假即離開等情況，明日黨團大會將全面檢討，務必要在未來召委選舉、行使同意權時，不容犯同樣錯誤。

王育敏說，國民黨為展現紀律，國民黨團大會明天也會修正相關規定，未來類似情況會由黨紀處分。

立法院副院長選舉投票，國民黨團若加入泛藍的無黨籍立委傅崐萁計算，共有1人投錯票，1人請假，1人未請假，媒體詢問，未請假的是哪一位，王育敏表示，是區域立委，但尊重立院黨團，由總召自行選擇是否公布。（編輯：林淑媛）1090205