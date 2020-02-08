史亞平投書奧地利報紙：WHO不應排除台灣

（中央社記者林育立柏林7日專電）新型冠狀病毒疫情擴大，駐奧地利代表史亞平投書奧地利報紙，呼籲世界衛生組織（WHO）不應再排除台灣參與。

史亞平在新聞報（Die Presse）6日刊出的投書首先表示，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情升高，許多人憂心嚴重急性呼吸道症候群（SARS）危機是否重演。不過，眼前有一個問題更迫切，那就是全球的防疫體系有漏洞，台灣因政治因素被排除在世界衛生組織之外。

史亞平在這篇名為「健康不該被當成政治籌碼」的投書表示，世衛一月底宣布源自中國武漢的新型冠狀病毒疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」，要求各國醫療機構聯手阻止疫情擴散，有確診案例的地區專家全都收到邀請函，只有台灣沒有受邀。

史亞平還指出，世衛的報告罔顧事實，將台灣的確診人數列在中國項下。中國與世衛顯然沒有從SARS的悲劇學到教訓，繼續阻止台灣參與防疫。

史亞平強調，台灣有民選的政府，不受北京管轄，兩地的醫療體系互不隸屬，她呼籲世衛修正將台灣列在中國項下的錯誤，並邀請台灣專家出席新型冠狀病毒的會議，以確保防疫體系沒有漏洞。（編輯：周永捷）1090208