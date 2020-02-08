俄對中國暫停免費電子簽證 台灣人不受影響

（中央社記者陳韻聿台北8日電）武漢肺炎疫情全球蔓延，俄羅斯自1月底陸續對中國採取入境和簽證限制。台灣駐俄代表處指出，俄方目前未相應管制台灣護照持有者入境，民眾仍可申辦赴聖彼得堡等地的免費電子簽證。

俄國自去年6月起陸續修正和頒布海參崴暨遠東地區、加里寧格勒州（Kaliningrad）及聖彼得堡和列寧格勒州免費電子入境簽證適用國家清單，其中有「中國（包括台灣）」一項。台灣因此被納入適用清單。

為防範境內武漢肺炎疫情惡化，俄國自1月底起先後對其遠東地區與中國接壤邊界實施出入境限制，並對中國公民暫停辦理免簽團體旅遊、工作簽證和旅遊電子簽證等。

儘管台灣在相關電子簽證適用國家清單被標示為「中國（包括台灣）」，駐俄代表處指出，俄方並未對台灣護照持有者連帶實施特別的入境限制，含免費電子簽在內的赴俄觀光簽證仍可正常申辦。

不過，駐俄代表處提醒，由於當地衛生機關加強檢疫，且確診感染武漢肺炎的外籍人士不排除將遭驅逐出境，民眾赴俄前宜先確認自身健康狀況，以避免不必要困擾。

俄國境內至2月5日止有兩個武漢肺炎確診病例，皆為中國公民。針對媒體報導有台籍學生在俄國被視為中國人並遭辱罵「你有病毒嗎」、「中國人滾」等語，駐俄代表處告訴中央社記者，接獲消息後已連繫當事人了解情況，並通知在俄台灣民眾注意安全，代表處也將依情勢變化作必要處置。據代表處了解，日本和韓國等亞洲國家駐俄使館也請國民在當地提高警覺。

此外，俄方自4日起對外籍人士經中國（含香港澳門）搭機入境採管制措施，目前外籍人士經中國搭機入境僅能透過莫斯科的謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo），且有權執行俄國與中國特定城市（北京、上海、廣州、香港）間定期航班的僅俄羅斯航空（Aeroflot）一家，其他含西伯利亞航空（S7）在內的俄國航空公司則採包機和更改轉機地點等方式因應。台灣旅遊業者透露，目前仍能正常出團赴俄。

除了俄羅斯，烏克蘭自去年1月1日起也開放台灣民眾申辦入境電子簽（國籍選項為「中國台灣」）。駐俄代表處向記者證實，目前烏克蘭未對台灣採簽證限制措施，持「中華民國（台灣）」護照即可依法入境。（編輯：鄭雪文）1090208