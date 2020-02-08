楊子葆愛爾蘭投書 籲停止杯葛台灣參與全球防疫

（中央社記者戴雅真倫敦8日專電）駐愛爾蘭代表楊子葆投書「愛爾蘭時報」指出，如果國際社會期待降低2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情再度升高的危險，現在「是時候停止杯葛台灣參與全球防疫體系」。

繼駐英代表林永樂5日投書「衛報」呼籲世界衛生組織（WHO）不應排除台灣參與之後，「愛爾蘭時報」今天刊出楊子葆投書。

楊子葆表示，完全同意「愛爾蘭時報」有關於新型冠狀病毒疫情延燒的系列探討與評論。他同樣認為「數據分享」與「正確資訊」對於防範全球疫情可能擴大有不可低估的重要性。此時此刻，讓台灣參與WHO以避免全球衛生體系產生漏洞，已成為這場防疫戰爭成功與否的關鍵要素之一。

他表示，台灣位居此波疫情的最前線，距離中國大陸海岸不到140英里，因此排除台灣納入WHO防疫體系的決策分外顯得輕率不智。台灣的地理位置、知識與專業能力完全有能力協助國際社會因應這場危機，發揮全面貢獻。

楊子葆指出，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情期間，因為台灣無法直接與WHO合作，台灣與國際社會都因此付出極大代價。悲劇不該重演，是時候該停止杯葛台灣參與全球防疫體系。（編輯：馮昭）1090208