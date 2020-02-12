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蔡壁如：柯文哲嘴關不起來 必須謹言慎行

最新更新：2020/02/12 13:45

（中央社記者郭建伸台北12日電）台灣民眾黨立委蔡壁如今天表示，「黑柯產業鏈」已發動，不管台北市長柯文哲講什麼話，都可以很快速被曲解。柯文哲就是那張嘴關不起來，她常告訴柯文哲「要進化」，謹言慎行是未來4年的重要功課。

蔡壁如今天接受POP搶先爆廣播節目訪問，蔡壁如訪問結束後補充，過去有黑韓產業鏈，但選戰已經打完，現在轉到黑柯產業鏈；但不管有沒有產業鏈或是單純要打柯，她都常跟柯文哲說「你要進化」。

她指出，因為柯文哲常被詬病就是那張嘴關不起來，如果要挑戰大位，謹言慎行就是未來4年的重要功課。

POP搶先爆主持人邱明玉在節目中問蔡壁如，台北市長柯文哲已宣布要挑戰2024，勢必會變成箭靶，民眾黨應如何看待？

蔡壁如說，「黑柯產業鏈」已經發動，不管柯文哲講什麼話，都可以很快速被曲解成不好的意思。

她認為，柯文哲的談話要進化，不能太老實回答，以後柯文哲身邊的戳戳妹、戳戳哥、戳戳弟的角色要愈來愈多。雖然不少人認為柯文哲變了，但蔡壁如覺得「真的都沒變」。

由於柯文哲2日自爆滯留武漢的台商返台後，台北隔離場所位於陽明山台銀宿舍，引發外界批評。蔡壁如說，很多媒體報導這是政治算計，但柯文哲其實沒想這麼多，他就是個老實人，記者問問題就會回答，「人家問1，他也不會回答2」。

此外，台北市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩選後回鍋台北市政府副發言人職務，但因錄取時間早於徵才截止日，外界質疑有內定之嫌。

蔡壁如在節目中解釋，首長的機要職是政府給予民選首長、政務官，處理政事的協助人員，「所謂機要職，是首長簽了字就算」，一定是找可信任、夠資格的人來任用。

她說，機要職必須符合內政部公告的甄選原則，包括大學畢業、工作年資等等，「吵這個不知道有什麼意義，沒有意義啦」。（編輯：郭無患）1090212

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