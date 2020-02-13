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李文亮逝世 外交部籲中國落實民主言論自由

最新更新：2020/02/13 12:04

（中央社記者游凱翔台北13日電）多名美國聯邦參議員提出決議文，紀念武漢肺炎「吹哨者」中國醫生李文亮。外交部今天表示，中國人民值得擁有言論自由，也相信能夠自由交換彼此的意見，有助於疫情控制，呼籲中國落實民主和言論自由。

多名美國聯邦參議員11日提出決議案，紀念因感染武漢肺炎而病逝的「吹哨者」中國醫生李文亮。決議案也呼籲北京，疫情資訊應公開透明，並停止將台灣排除在世界衛生組織外。

外交部上午召開例行記者會，發言人歐江安表示，對於美國支持台灣參與世界衛生組織（WHO），外交部對此由衷感謝，也再次呼籲WHO及聯合國相關機構，要抗拒來自中國的不當施壓、廣納各方意見，秉持專業的立場接受台灣參與，確保全球的防疫沒有漏洞。

歐江安提到，李文亮是第一個提出武漢肺炎疫情可能擴散、外溢的人，他憑藉醫生的專業判斷成為最早的警示者，但最後卻不幸被中國公安逮捕，要求簽下不實口供，很遺憾他在2月7日病逝，外交部8日也在推特（Twitter）向這名因救人而犧牲的醫生獻上敬意。

歐江安指出，希望李文亮生前所力行的言論自由，能夠受到中國政府重視，因為中國人民值得擁有言論自由，而在武漢肺炎擴散之際，相信公開透明的資訊，讓人民能夠自由交換彼此的意見，有助於疫情控制，呼籲中國落實民主和言論自由，中國更應對人民、國際保持公開透明，才能有效控制疫情發展。（編輯：蘇志宗）1090213

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