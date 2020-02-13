更多編輯台推薦新聞：
海上人球之旅結束 威士特丹號抵柬埔寨
國際

海上人球之旅結束 威士特丹號抵柬埔寨

MLB正式認證二刀流 新規定一人投手走入歷史
運動

MLB正式認證二刀流 新規定一人投手走入歷史

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

爭取參加WHO 游錫堃盼立院通過聲明或決議文

最新更新：2020/02/13 16:59

（中央社記者范正祥台北13日電）立法院長游錫堃今天表示，武漢肺炎疫情爆發以來，台灣被中國打壓、被世界衛生組織（WHO）霸凌，他感到很傷心；立法院應該為全體台灣人民講幾句話，通過聲明或決議文是最好的方法。

武漢肺炎疫情蔓延，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲等人下午拜會游錫堃，呼籲台灣新國會應不分朝野盡速通過共同決議，支持台灣參加WHO。

立法院新科立委已於2月1日報到，蔡明憲等人日前已至立法院拜會各黨團，並且遞上請願書，希望列入之後黨團協商的決議案。

蔡明憲等人今天拜會游錫堃，指出今年是台灣爭取參加WHO最好時機，歷史時刻希望立法院在開議第一天通過歷史決議，支持台灣參加WHO，向世界發聲。

游錫堃將於明天主持黨團協商，研商第10屆第1會期開議日相關事宜。他向蔡明憲等人說，訴求立法院通過決議文支持台灣加入WHO，必須朝野黨團商量決定。

另外，針對蔡明憲等人希望新國會開議第一天就能作成決議，游錫堃表示，決議文或聲明有所不同。作出決議文必須依照議事程序完成三讀；但如果作出聲明，只要朝野協商通過，經立法院院會宣讀，大家沒有意見，就成為大會聲明。

游錫堃會後接受媒體聯訪時說，明天主持黨團協商，如果有黨團提出來就協調。（編輯：郭萍英）1090213

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報