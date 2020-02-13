爭取參加WHO 游錫堃盼立院通過聲明或決議文

（中央社記者范正祥台北13日電）立法院長游錫堃今天表示，武漢肺炎疫情爆發以來，台灣被中國打壓、被世界衛生組織（WHO）霸凌，他感到很傷心；立法院應該為全體台灣人民講幾句話，通過聲明或決議文是最好的方法。

武漢肺炎疫情蔓延，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲等人下午拜會游錫堃，呼籲台灣新國會應不分朝野盡速通過共同決議，支持台灣參加WHO。

立法院新科立委已於2月1日報到，蔡明憲等人日前已至立法院拜會各黨團，並且遞上請願書，希望列入之後黨團協商的決議案。

蔡明憲等人今天拜會游錫堃，指出今年是台灣爭取參加WHO最好時機，歷史時刻希望立法院在開議第一天通過歷史決議，支持台灣參加WHO，向世界發聲。

游錫堃將於明天主持黨團協商，研商第10屆第1會期開議日相關事宜。他向蔡明憲等人說，訴求立法院通過決議文支持台灣加入WHO，必須朝野黨團商量決定。

另外，針對蔡明憲等人希望新國會開議第一天就能作成決議，游錫堃表示，決議文或聲明有所不同。作出決議文必須依照議事程序完成三讀；但如果作出聲明，只要朝野協商通過，經立法院院會宣讀，大家沒有意見，就成為大會聲明。

游錫堃會後接受媒體聯訪時說，明天主持黨團協商，如果有黨團提出來就協調。（編輯：郭萍英）1090213