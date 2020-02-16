罷韓連署續拚48萬份 預計3月中完成並送件

（中央社記者程啟峰高雄16日電）罷免高雄市長韓國瑜連署書已達標30萬份續向48萬邁進，罷韓提案法定領銜人陳冠榮今天指出，將著手做連署書造冊，期間連署持續向48萬份邁進，預計3月中旬完成並送件。

原預計要60天完成罷韓連署，結果以18天時間就達成30萬份連署目標，陳冠榮、Wecare高雄等公民團體代表上午聯袂到意誠堂關聖帝君獻匾祈福。

陳冠榮指出，統計截至15日晚上，連署書已有31萬6437份，距離要達成48萬份的目標還有16萬多份。高雄是高雄人的主場，並非韓國瑜與韓粉等政治流氓的溫床，市民要一起拿回主權，掀開韓國瑜口中的遮羞布，往48萬連署目標邁進，並呼籲韓國瑜知所進退，主動請辭。

陳冠榮表示，公民團體將展開連署書分類造冊，預計3月中旬完成並送件，期間罷免連署持續進行。

公民團體預計3月中旬向選委會送件，依選罷法規定，罷免第2階段要在40天內完成查核罷免案成立，選委會公告罷免2階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。罷免投票成功，依法在7日內公告解除職務。

公民團體預估罷免投票可能時間是6月24日或6月27日之間，盼7月迎接全新的高雄。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。（編輯：黃世雅）1090216