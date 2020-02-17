菲律賓眾議員促解除台灣旅行禁令 台商拜會致謝

菲律賓眾議院少數黨領袖阿班德（前）日前為台灣發聲，指台灣的武漢肺炎病例數少於新加坡，要求當局解除對台旅行禁令。在菲台商17日前往眾議院拜會阿班德並致謝。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年2月17日

（中央社記者陳妍君馬尼拉17日專電）菲律賓眾議院少數黨領袖阿班德日前為台灣發聲，指台灣的武漢肺炎病例數少於新加坡，要求當局解除對台旅行禁令。在菲台商今天前往眾議院拜會阿班德並致謝。

馬尼拉當局10日突然宣布對台旅行禁令，直到14日下午菲律賓政府跨部門工作小組開會決議後，才取消禁令。

期間，包括馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事主席班納友（Angelito Banayo）、菲律賓勞工部長貝約（Silvestre Bello III）、參議員高登（Richard Gordon）等人先後敦促菲國政府解除對台旅行禁令。

阿班德（Bienvenido Abante）12日在眾議院公聽會上，質疑菲律賓衛生部提出禁止往返台灣建議的依據。他表示，新加坡的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例數高於台灣，「為什麼你們不禁止往返新加坡？」

菲律賓台商總會名譽總會長黃世模、林在良、江福龍、總會長黃雅惠等人今天前往菲國眾議院拜會阿班德並致謝。

黃世模表示，在武漢肺炎疫情上，台灣的醫療技術可以提供不少協助。若菲律賓有需求，台灣身為近鄰，很願意提供菲國衛生單位技術支援。

阿班德除了感謝菲律賓台商總會成員來訪，也邀台商到眾議院議場旁聽，並向其他眾議員介紹台商總會成員到訪。

除了阿班德，菲律賓台商總會一行人今天也拜會眾議員羅德里格斯（Rufus Rodriguez）。

羅德里格斯說，在菲台商對協助菲律賓民眾和災民一向不遺餘力，因此，在台商請求他敦促菲國政府解除旅行禁令後，他立即在14日下午發布新聞稿，要求當局取消禁令。

針對台灣人與菲律賓公民結婚，卻因台菲無正式外交關係，只能取得臨時居留簽證（TRV）一事，羅德里格斯承諾，將向移民局表達，應給予台籍民眾和其他國家公民平等的待遇。相關法令修訂時，也會協助促成擁有菲籍配偶的台灣公民取得永久居留簽證（PRV）。（編輯：馮昭）1090217