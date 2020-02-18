仍有國家對台採入境限制 外交部：持續積極交涉

（中央社記者陳韻聿台北18日電）因應武漢肺炎疫情，部分國家參考WHO的政治認定或國內「一中政策」，對途經或來自台灣的外籍人士實施入境限制。外交部今天表示，持續與相關國家積極交涉，也再度呼籲WHO更正錯誤列示。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會回覆媒體提問時表示，因應武漢肺炎疫情發展，各國持續更新入境規範，外交部將滾動式檢視各國防疫政策，以及針對台灣的相應措施。

儘管台灣政府和民間一再呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣沒有大規模感染、防疫資訊公開透明等明顯不同於中國大陸疫區的事實，WHO至今在武漢肺炎相關報告中仍將台灣列於中國疫區項下。

部分國家因此對曾經在台灣停留，或自台灣出發的外籍旅客（非該國籍）實施入境限制，或中斷與台灣的航班。歐江安說，外交部持續與相關國家積極交涉。

蒙古禁止今年1月1日之後曾前往中國、香港、澳門或台灣，以及自以上國家地區前來蒙古的外籍人士入境，造成台灣電力男子足球隊2月初無法入境蒙古參加亞洲足球聯盟盃外圍賽事。

歐江安表示，蒙古對台實施入境限制、台灣無故受中國疫情波及，外交部為此已兩度約見蒙古駐台代表，表達不滿及嚴正關切。

經駐蒙古代表處積極說明與溝通，蒙古方面已了解台灣立場，並決定以專案、單次批准的形式允許有居留證的台灣民眾入境蒙古。

至於攸關台灣漁業利益的模里西斯，歐江安指出，經駐南非代表處和漁業署駐地專員確認，該國參考WHO的認定，禁止過去14天曾停留中港澳台的外籍人士入境。

歐江安說，駐處將持續與模國政府交涉，說明台灣防疫努力與成效，並儘速通報「國際航空運輸協會」（IATA）更正相應的飛航入境規範資訊。她強調，台灣遠洋漁船目前仍可進入模國港口。

對於太平洋地區的萬那杜也禁止過去14天曾停留台灣的外籍人士入境，歐江安表示，駐斐濟代表處將持續交涉。（編輯：郭無患）1090218