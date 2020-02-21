罷韓募款解套 台灣基進政治獻金帳戶相助

（中央社記者程啟峰高雄21日電）光復高雄罷韓總部突破政治獻金法設限，以台灣基進政治獻金帳戶為募款帳戶，專款專用，為罷韓經費缺口解套，罷韓提案法定領銜人陳冠榮等人今天公布募款事宜，呼籲支持響應。

陳冠榮上午與Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋聯袂在光復高雄罷韓總部舉行記者會公布募款方式及帳號。

尹立指出，由於政治獻金法現行法規的疏漏，選舉候選人可開立政治獻金帳戶，罷免案領銜人卻沒有相同權利。為避免募資捐款被監察院沒收並被罰款，甚至被抹黑，經與律師諮詢後，決定以台灣基進政治獻金帳戶做為光復高雄總部募款代表帳戶。

張博洋表示，感謝Wecare高雄等夥伴的信任，光復高雄專案所募到的經費，每一筆都將專款專用且受監察院監督，可昭公信，請民眾放心一定會把捐款人的心意發揮到最大。

至於捐款方式，陳冠榮說，可分線上捐款，捐款網址已公布於「Wecare高雄」臉書粉絲專頁，其次是透過郵局劃撥，總部有「光復高雄」劃撥單備索。若使用郵局空白劃撥單須備註「光復高雄」，款項才能作為罷韓行動專款專用。

陳冠榮強調，經由發送、回收、整理及宣傳等各方眾多努力堆疊超過40萬份的罷韓連署書，目前正進入造冊作業，極耗費物力、人力，以及進入罷韓第三階段的後續宣傳，這都需要經費。

另外，國民黨主席候選人郝龍斌表示，罷韓是集體活動容易增加社區感染的機會，是防疫最壞的示範。陳冠榮對此回應，國民黨可選黨主席，卻不准罷韓，「如此兩面標準手法，令人厭惡」。

張博洋也說，近日國民黨黨主席候選人陸續表態挺韓，代表罷韓已經不只是對抗一個跳票的市長，更是對抗背後龐大的國民黨，罷韓就像是早年的黨外運動，手無寸鐵的市民必須團結，才有機會讓「小蝦米戰勝韓國瑜這個大白鯊」。

高市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免第二階段要有10%以上選民簽署，第三階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。（編輯：謝雅竹）1090221