星國企業爭訟欲扣我外館 國防部：21日判決我方勝訴

（中央社記者陳韻聿台北22日電）國防部逾20年前與新加坡企業因合約問題衍生法律糾紛，對造曾申請扣押台灣在英國駐館等資產，相關判決21日出爐。國防部說，英國法院已判決撤銷扣押令，外館沒有遭扣押風險。

根據公開資訊，國防部1996年與新加坡戰略科技公司（Strategic Technologies PTE Ltd., ST）簽署採購合約，ST後因輸出許可等問題未能履約，國防部1998年與其解約，並沒收保證金。

然而，ST不服遭沒收保證金，與國防部展開多年且跨多國的纏訟，並在英國要求扣押駐英代表處等台方資產，英國法院去年發出扣押令。

媒體報導，2012年，ST公司要求查扣台方正在追討的軍火仲介商汪傳浦在開曼群島的私人帳戶，當時檢察總長黃世銘為拿回汪傳浦的不法所得，建議國防部與ST公司簽署「合意命令」，認可ST的債權。

國防部表示，英國法院21日針對台方與ST的爭訟宣判。本次訴訟標的駐英館產，因ST公司扣押命令送達不合法、不符程序，英國法院已判決撤銷扣押令，因此台方在英相關資產沒有遭強制執行的風險。

不過，國防部證實與ST公司仍有債務債權和賠償問題待解。國防部表示，這部分台方遭判敗訴，目前委任律師團正針對敗訴理由進行研析，並循英國法律提起上訴程序，以維護我國合法權益。（編輯：紀淑芳）1090222